O futuro de Liam Lawson, piloto reserva da Red Bull, ainda parece incerto, isso porque a equipe ainda não confirmou qual serão seus próximos passos dentro da Fórmula 1 ou em outras categorias. Porém, para Helmut Marko, não há nada a ser discutido: o piloto merece um assento na equipe taurina.

Em 2023, Lawson competiu a temporada completa da Super Fórmula pela equipe de Milton Keynes e assumiu o papel de piloto reserva, inclusive substituindo Daniel Ricciardo por cinco rodadas no ano passado na RB, após australiano fraturar o punho.

Agora, o nome do neozelandês está sendo cotado para uma possível vaga na Red Bull, caso Sergio Pérez não seja confirmado para 2025 - visto que é improvável a saída de Max Verstappen -, ou na própria RB, considerada a 'irmã' dos taurinos.

Em entrevista ao jornal Kleine Zeitung, Marko confessou que o destino de Lawson será definido ainda em setembro, após o início da segunda metade da temporada da F1, mas não há dúvidas de que o piloto se provou bom o suficiente para receber uma 'promoção'.

"Lawson definitivamente estará em um dos carros da Red Bull no próximo ano".

Foto de: Davide Cavazza

É importante lembrar que Yuki Tsunoda, piloto da RB, já confirmou que continuará com a equipe na próxima temporada, o que deixa espaço para os assentos de Daniel Ricciardo e Pérez, que são os únicos que assinaram apenas a extensão de contrato, mas ainda não têm certeza sobre seus futuros.

No caso do mexicano, seu contrato prevê que ele continuará na Red Bull até 2025, mas, caso seus resultados continuem sendo negativos, pesando na pontuação da tabela de construtores, Sergio pode ser demitido pelos taurinos.

Já Ricciardo enfrenta uma situação diferente. O australiano partiu para a pausa de agosto tendo a certeza de que ou entraria no lugar de Pérez na Red Bull, assumindo a vaga ao lado de Verstappen, ou será substituído por Lawson em 2025 na RB.

Ao ser questionado pelo Motorsport.com sobre o comentário de Marko, o piloto admitiu que ficaria "feliz" por Lawson, mas confessou que não tem certeza sobre seu futuro na F1.

"Eu tive a oportunidade de vê-lo pilotar ano passado [durante cinco corridas, enquanto Ricciardo se recuperava após fraturar o punho em Zandvoort] e eu acho que ele fez um trabalho brilhante".

"Eu acho que ele merece um assento no grid. De qualquer maneira, ficarei feliz por ele".

"Se ele está garantido para o próximo ano, eu acho que isso é bom, porque ele merece. Mas o que isso significa para mim? Provavelmente é um pouco incerto, mas eu irei fazer meu trabalho e tenho certeza de que eles acharão um espaço para mim".

