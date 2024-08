F1 - Russell: Estaremos lutando pelo título em 2025

Sobre a forma atual da Mercedes, George Russell acha que eles estão definitivamente lançando as bases para a temporada de 2025 da Fórmula 1, quando buscarão o título. O jovem britânico está extremamente motivado para continuar, mesmo com o azar de ter uma vitória anulada.

Russell cruzou a linha de chegada na liderança duas vezes este ano, mas no final só conseguiu manter uma vitória. Na Áustria, o britânico teve a sorte de conseguir a liderança por Norris e Verstappen se baterem e, na Bélgica, teve o azar de ter o carro abaixo do peso mínimo e ser desclassificado.

"Com certeza", disse Russell à mídia, quando perguntado se a segunda metade de 2024 poderia ajudar a Mercedes a disputar o título definitivo em 2025.

"Acho que foram dois anos difíceis para todos nós colocarmos o carro em uma posição em que possamos lutar consistentemente por vitórias. Mas estou muito motivado e empolgado com a segunda metade da temporada, que, em última análise, está se preparando para 2025".

Após as primeiras corridas da temporada, poucos imaginariam que a Red Bull teria ficado tão para trás, ou que os outros poderiam ter se aproximado tanto. O interessante é que a F1 já coroou sete vencedores de corrida este ano, superando em muito os anos anteriores.

"E se olharmos para os atuais concorrentes, não há razão para não estarmos lutando. Se a temporada tivesse começado em Montreal, a classificação do campeonato seria muito, muito diferente. Portanto, vai ser ótimo".

"Acho que teremos muita motivação de todas as outras equipes, da McLaren, da Ferrari e de nós mesmos para voltarmos à frente. Então, definitivamente não vai ser fácil e espero que tenhamos uma boa luta no próximo ano", conclui.

