F1: Ricciardo admite incerteza sobre futuro na Red Bull

A permanência de Sergio Pérez na Red Bull ainda é incerta na Fórmula 1, isso porque o piloto não consegue acompanhar o ritmo de Max Verstappen, o que está custando pontos importantes na tabela de construtores. Desta maneira, o nome de Daniel Ricciardo, da RB, surge como uma possibilidade para substituir o mexicano.

O australiano deixou a Red Bull em 2018, quando se juntou à Renault, antes de defender a McLaren a partir de 2021. Porém, o piloto completou apenas duas temporadas com a equipe de Woking e não conseguiu se adaptar ao carro, sendo substituído por Oscar Piastri.

Foi apenas em 2023 que Ricciardo voltou ao guarda-chuva da Red Bull como piloto reserva e de testes, mas recebeu a oportunidade de entrar no lugar de Nyck De Vries na, à época, AlphaTauri no meio da temporada. Atualmente, piloto segue no assento ao lado de Yuki Tsunoda, mas é cotado para a Red Bull, caso a saída de Pérez seja confirmada.

Além de Daniel, o time ainda considera Tsunoda e Liam Lawson, atual piloto reserva, para a vaga. Recentemente, Helmut Marko direcionou elogios ao piloto neozelandês e revelou que o futuro do mesmo deve ser definido ainda em setembro, quando seu contrato com os taurinos chega ao fim.

Por sua vez, Ricciardo segue esperançoso que seu desempenho em pista prove que ele é uma das melhores opções para assumir o lugar ao lado de Max Verstappen mais uma vez. Atualmente, o australiano ocupa a 13° posição na tabela de pilotos, com 12 pontos somados ao longo da primeira parte da temporada.

"Eu sei do que eu sou capaz e eu acho que isso me coloca em uma boa posição para, obviamente, continuar 'na família' [Red Bull] no próximo ano. Então, sim, eu tenho que focar nisso", disse ao Motorsport.com.

"Eu acho que está claro que, desde Montreal, eu tenho mostrado mais do que é esperado de mim, falando sobre resultados. Então, eu preciso continuar fazendo isso, continuar desempenhando nesse nível e então as coisas irão se encaixar".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O australiano também foi questionado sobre a fala de Marko sobre o futuro de Liam Lawson, que é amplamente cotado para a possível vaga na Red Bull ou na própria RB. O chefão da equipe admitiu que o neozelandês "definitivamente" estará em um dos carros taurinos em 2025, o que coloca ainda mais pressão sobre os ombros de Ricciardo.

"Eu tive a oportunidade de vê-lo pilotar ano passado [durante cinco corridas, enquanto Daniel se recuperava após fraturar o punho em Zandvoort] e eu acho que ele fez um trabalho brilhante. Eu acho que ele merece um assento no grid. De qualquer maneira, ficarei feliz por ele".

Porém, ao enfrentar a situação incerta e não ter ideia do que pode acontecer nos próximos meses, Daniel confirmou que continuará fazendo seu trabalho, mas espera que a Red Bull consiga mantê-lo na equipe.

"Provavelmente [minha situação] é um pouco incerta. Mas, se eu desempenhar bem, eu tenho certeza de que eles encontrarão um assento para mim em algum lugar".

Foto de: Red Bull Content Pool

Ricciardo também confirmou que não tem recebido muitas ligações de outras equipes lhe oferecendo uma vaga para 2025 caso as coisas não funcionem com a Red Bull. Apesar disso, o piloto não parece muito preocupado.

"Eu não diria que todos estão me ligando, tipo: 'olha, se as coisas não funcionarem, nós temos algo para você'. Mas eu também acho que tenho sido muito aberto sobre não querer isso".

"Obviamente, eu troquei de equipe algumas vezes nos anos passados e isso por ser um pouco cansativo. Mas eu acho que trabalhei duro para voltar à Red Bull e, claro, eles me deram a oportunidade de voltar, então não é algo que eu quero ignorar".

"Não há uma próxima chamada. É isso. Eu sou grato pelo que eles me deram agora e eu só quero fazer as coisas funcionarem".

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!