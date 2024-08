F1: Mercedes explica causa de desclassificação de Russell em Spa

George Russell foi desclassificado após sua vitória em Spa-Francorchamps antes da pausa de agosto. Isso aconteceu porque o carro do britânico estava 1,5kg abaixo do regulamento da Fórmula 1. A Mercedes não teve uma resposta imediata sobre a causa, mas, agora, concluiu que três fatores teriam sido os culpados.

À época, a equipe alemã explicou que o carro de Russell começou com quase o mesmo peso do W15 de Lewis Hamilton. Umas das teorias que surgiram foi que os pneus teriam se desgastado o suficiente para causar a diminuição no peso. Importante lembrar que George fez apenas uma parada naquela etapa, o que não era esperado.

Mario Isola, chefe da Pirelli, explicou que apenas um dos compostos pode perder muita massa caso seja usado por mais tempo do que o planejado e confirmou que poderia ter sido a causa da desclassificação.

"Normalmente, [pode perder] em torno de um quilo".

É importante lembrar que, para causar a desclassificação, Russell precisaria perder apenas 375 gramas por pneu para compensar os 1,5kg que faltava.

Uma primeira análise divulgada pela Mercedes confirmou que os pneus de George estavam de fato mais leves do que os de Hamilton, mas isso não explicaria completamente a causa.

Além da perda de massa pelo uso excessivo dos compostos, também houve um gasto inesperado da prancha - principalmente na Eua Rouge, que castigou o assoalho conforme os carros passaram na parte inferior da pista.

Também entende-se que o próprio Russell tenha perdido algum peso, o que afeta na pesagem do carro. Isso teria acontecido por causa das altas temperaturas do dia, fazendo com que o piloto transpirasse ao longo da etapa.

O peso do piloto foi uma questão que o próprio diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, levantou logo após a corrida de Spa.

"O carro pode perder bastante peso durante a corrida. Você tem desgaste de pneus, desgaste de pranchas, desgaste de freios, consumo de óleo. Os próprios pilotos podem perder muito. E nesta corrida em particular, George perdeu bastante peso".

