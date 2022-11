Carregar reprodutor de áudio

George Russell admite que teve muita "cautela” na largada do GP da Cidade do México de Fórmula 1 no último domingo, quando perdeu lugares para Lewis Hamilton e Sergio Pérez durante a largada.

Russell largou em segundo, mas depois de dar espaço a Hamilton saiu da sequência de abertura de curvas, na primeira volta, em quarto lugar, posição que foi mantida até o fim da corrida. O britânico admitiu que frustrações recentes, incluindo sua colisão na primeira curva com Carlos Sainz em Austin, o encorajaram a ter uma abordagem cuidadosa, especialmente ao lutar com seu companheiro de equipe.

“Eu sabia que não seria capaz de ultrapassar Max [Verstappen] por fora”, disse Russell quando questionado pelo Motorsport.com sobre sua primeira volta. “Mas tendo Lewis por dentro eu não queria ser muito agressivo, obviamente por ele ser meu companheiro de equipe.

“E, finalmente, isso me custou e me fez perder duas posições. Então, no final das contas, se eu tivesse conseguido manter a posição, provavelmente teria terminado em segundo hoje.”

Perguntado se ele teria dado o mesmo espaço a qualquer outra pessoa além de seu companheiro de equipe, o piloto da Mercedes disse: "Sim, para ser honesto, acho que era mais na Curva 1, eu normalmente teria apenas cortado transversalmente ou na Curva 2 eu teria disputado de forma aguerrida.

"Então sim, às vezes é assim que o jogo funciona. Eu gostaria de pensar que teria sido o mesmo se tivesse sido ao contrário. Talvez, talvez não, não tenho muita certeza.

"Mas eu tive um pouco de dificuldade nas três últimas corridas em meu nome, muitos incidentes, muitos erros. E isso foi provavelmente um fator que me levou a ter cautela. Há um equilíbrio lá dentro em algum lugar".

Russell admitiu alguma frustração em relação à estratégia que teve no México. No início da corrida, o britânico indicou que queria fazer um stint longo com seu conjunto de pneus médios e depois mudar para os macios, uma escolha usada com muito sucesso por Daniel Ricciardo. Entretanto, não muito depois dessa mensagem no rádio, ele espelhou a estratégia de Hamilton, tendo dificuldades.

"Muitos pontos positivos a serem tirados do fim de semana", disse ele. "Também teria sido interessante ver como nos sairíamos se tivéssemos começado no macio e ido para o médio ou até mesmo se estendêssemos o médio e fôssemos para o macio no final."

Expandindo a escolha da estratégia, disse: "Não se pensava realmente em começar no macio, mas definitivamente se pensava em ampliar o médio e ir para o macio". Não tenho muita certeza, acho que reagimos a [Nicholas] Latifi e Lewis, ambos colocaram o duro e estavam fazendo setores verdes em todos os lugares, mas o pneu duro simplesmente não funcionou a partir da segunda volta."

“Acho que neste fim de semana a Pirelli trouxe um composto muito duro. Então, o macio deveria ser um médio, o médio deveria ser o duro, e o duro era como um ultra duro, efetivamente. Então, ver o desempenho de Ricciardo também é um pouco decepcionante, porque eu realmente senti que poderia ter continuado naquele meio a um bom ritmo e teríamos voado no final naquele macio".

Russell deixou claro no rádio que não estava feliz com os pneus duros, mas não havia nada que a equipe pudesse fazer. No final, ele fez uma parada extra apenas para garantir a volta mais rápida.

"Eu não acho que houve tanta frustração como pareceu", disse ele. “Você está apenas tentando mostrar seu ponto de vista e quando você está lá, é fisicamente exigente e há muita coisa acontecendo, você está lutando com o carro, então pode parecer dessa maneira.

“Mas eu estava tentando fazer o meu ponto de vista ser entendido. Eu me senti bem no médio. O ritmo parecia forte, antes de Lewis parar, eu estava diminuindo a diferença. Quando eu estava na liderança, eu estava estabelecendo recordes pessoais.

“Como eu disse, é tão fácil em retrospectiva, e talvez devêssemos ter reconhecido que não havia como eu conseguir ultrapassar Checo com o pneu duro e a única maneira seria colocar um macio.”

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: