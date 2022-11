F1: Mercedes define data para negociar contrato de Hamilton

Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes quer esperar por um "momento tranquilo durante o inverno" para fechar um novo contrato com o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Especulações sobre uma extensão de vínculos foram levantadas recentemente, quando Hamilton deixou claro que em breve assinaria novamente com a Mercedes para além do final de 2023.

Falando à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, Hamilton disse: “Vamos fazer outro acordo. Vamos sentar e discutir isso nos próximos dois meses, eu diria.”

O chefe de equipe Mercedes, Toto Wolff, diz que sua equipe não está procurando mais ninguém, já que o assento é 100% de Hamilton. No entanto, ele sentiu que não havia pressa para finalizar as coisas imediatamente – e que seria mais fácil resolver, incluindo responsabilidades mais amplas além da pilotagem, uma vez que a temporada terminasse.

“Não começamos a conversar”, explicou Wolff. “Queremos terminar definitivamente a temporada e depois encontrar algum tempo tranquilo durante o inverno, como fizemos da última vez - que literalmente começou nas férias de inverno e durou mais de dois meses."

“Mas ele é muito mais do que um piloto para nós agora. Embora não estejamos falando sobre o fim da carreira, também é importante falar sobre seu papel como embaixador da Mercedes e os muitos patrocinadores que temos, além da implicação que ele pode ter em nosso público mais amplo”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton só correu com motores Mercedes na Fórmula 1, tendo originalmente se juntado à sua então parceira McLaren no início da temporada de 2007. Ele correu pelo time de Woking até 2012, conquistando o título mundial em 2008, antes de se juntar a Mercedes em 2013, ganhando mais seis campeonatos com a equipe.

Refletindo sobre seu relacionamento com a fabricante alemã, Hamilton disse que não deseja se juntar a nenhum de seus rivais: “Meu objetivo é continuar na Mercedes. Estou com eles desde os 13 anos e realmente é minha família: a Mercedes-Benz é minha família”, disse ele.

“Eles ficaram comigo nos momentos bons e ruins. Estiveram comigo quando fui expulso da escola. Em tudo o que estava acontecendo em 2020. Eles ficaram comigo mesmo com meus erros e merdas que estão na imprensa, eles ficaram comigo nos altos e baixos."

“Acredito muito nesta marca. Eu acredito nas pessoas que estão dentro da organização e quero ser o melhor companheiro de equipe que posso ser para eles, porque acho que podemos tornar a marca ainda melhor, mais acessível, ainda mais forte do que é. E acho que posso ser parte integrante disso.”

