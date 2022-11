Carregar reprodutor de áudio

Durante uma longa carreira como chefe técnico da Ferrari, de 1962 a 1984, Mauro Forghieri ajudou a guiar a escuderia italiana a quatro títulos de pilotos, sete títulos de construtores e 54 vitórias em GPs na Fórmula 1.

Ele originalmente ingressou na Ferrari como aprendiz em 1960, tendo se formado na Universidade de Bolonha com um diploma de engenharia mecânica. Tendo causado uma boa impressão inicial, após a saída do então designer-chefe Carlo Chiti em 1961, ele foi convidado pelo fundador da equipe, Enzo Ferrari, para liderar os aspectos técnicos da equipe.

Durante seu mandato, ele foi fundamental na criação de alguns dos designs de F1 mais bem-sucedidos e famosos da equipe. Isso incluiu o 158 com motor V8 com o qual John Surtees conquistou o título mundial em 1964, bem como a série 312 de gp e fama de carro esportivo.

Outros pilotos com quem ele ajudou a vencer os campeonatos na Ferrari incluíram Niki Lauda e Jody Scheckter. Forghieri finalmente deixou seu cargo de diretor técnico em 1984 e mudou para uma nova função trabalhando no carro conceito Ferrari 408 4RM. Quando esse projeto foi concluído, ele deixou a Ferrari definitivamente em 1987.

Após sua longa carreira na equipe, Forghieri mudou-se para a Lamborghini, onde trabalhou em seu motor V12 que correu na F1 em 1989 e 1990. Ele também se envolveu brevemente nos esforços finais para uma nova equipe GLAS F1 apoiada pela Lamborghini, que então se tornou a equipe Modena em 1991.

Quando o departamento de engenharia da Lamborghini foi reorganizado no final de 1991, e a equipe da Modena ficou sem fundos, Forghieri saiu e ajudou a montar o Grupo de Engenharia Oral, cujos clientes incluíam BMW, Bugatti e Aprilia. Ele ainda estava envolvido com o projeto até recentemente.

O italiano manteve-se atento à F1 e há vários anos deixou claro como não gostava das regras atuais que permitiam o DRS.

“Não gosto de toda a aerodinâmica dos carros atuais”, disse ele. “Não entendo por que não é reduzida para permitir ultrapassagens normais sem DRS. Agora, se o adversário está a menos de um segundo atrás, ele só pode assistir enquanto seu perseguidor passa - e isso não pode ser correto.

"Um campeão mundial precisa estar em posição de superar seu oponente sem ajuda. Caso contrário, a meus olhos, ele não é um campeão mundial".

Como resultado de sua contribuição histórica à Ferrari, Forghieri recebeu a cidadania honorária de Modena em janeiro passado.

