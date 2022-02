Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da McLaren e reserva da equipe britânica na temporada 2007 da Fórmula 1, o espanhol Pedro de la Rosa revelou que teve atuação determinante para a ida do compatriota Fernando Alonso ao time de Woking naquele ano.

O depoimento de de la Rosa foi dado ao serviço de streaming ‘DAZN’, que lançou um documentário sobre Alonso. O filme “2005, el año que cambió nuestra vida” (“2005, o ano que mudou nossas vidas”, em português) relembra aquela temporada, na qual o bicampeão venceu seu primeiro campeonato mundial pela equipe Renault e fez da categoria máxima do automobilismo uma atração popular em seu país.

Em 2006, Alonso voltaria a ser campeão pelo time francês, partindo para a McLaren em 2007. O convite, porém, foi feito a espanhol antes do GP do Brasil de 2005, justamente por de la Rosa, conforme detalhado abaixo.

Pedro de la Rosa em pódio ao lado de Jenson Button e Nick Heidfeld Photo by: Sutton Images

“Ron Dennis (chefe da McLaren) me ligou e disse: ‘Pedro, eu quero que você faça uma oferta para Alonso para 2007 e sei que ele tem um contrato válido até o fim do ano que vem (2006)’. Eu disse: ‘Ok, eu vou fazer na segunda-feira’. E ele disse: ‘Não, Pedro, você não me entendeu. Tem que ser antes dele ser coroado campeão do mundo, porque eu quero que ele saiba que o interesse existe antes de ele se tornar campeão, já que, se ele se tornar campeão, todo mundo vai querê-lo'."

De la Rosa afirmou ainda que não tinha o número de Alonso e que os dois não tinham uma relação. “Não tinha relação com Fernando, éramos rivais. Mas, por causa disso tudo, nossa relação ficou muito mais próxima", explicou.

"Eu, como piloto reserva, fiz uma oferta para o Fernando entrar na McLaren quando eu queria me tornar piloto titular da equipe", disse de la Rosa. No fim das contas, Alonso acabou empatado em pontos com o então novato britânico Lewis Hamilton em 2007. O título daquela temporada seria conquistado por Kimi Raikkonen, da Ferrari. O finlandês terminou um ponto à frente da dupla do time de Woking e Alonso voltou para a Renault em 2008.

