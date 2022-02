Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Mercedes entre as temporadas 2017 e 2021 da Fórmula 1, o finlandês Valtteri Bottas, que correrá pela Alfa Romeo em 2022, afirmou que outra equipe queria contratá-lo para a disputa do próximo campeonato da F1.

O finlandês, que foi preterido pelo britânico George Russell na Mercedes para 2022, substituirá o aposentado compatriota Kimi Raikkonen no time ítalo-suíço, mas teve seu nome especulado em outras equipes, inclusive a Williams.

Casa de Russell até o fim do ano passado, o time britânico de Grove também está na história de Bottas, que defendeu a escuderia garagista antes de ir para a Mercedes em substituição ao alemão Nico Rosberg, aposentado logo após conquistar o título de 2016.

Entretanto, Bottas não foi capaz de bater de frente com Lewis Hamilton, embora tenha feito uma boa parceria com o britânico no sentido de garantir títulos de construtores para as 'Flechas de Prata'. De todo modo, a casa do finlandês em 2022 poderia ser outra que não a Alfa.

"Recebi uma ligação dois dias depois de assinar com a Alfa. 'Te queremos e podemos pagar metade do que eles pagam'. Eu disse: 'Vocês chegaram um pouco tarde'. E estou com a feliz com a minha decisão. Creio que será bom", disse Bottas, sem revelar qual seria a equipe interessada nele.

