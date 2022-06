F1: Saiba por que Hamilton mudou de capacete durante GP de Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes revelou os motivos que levaram Lewis Hamilton a mudar de capacete durante a bandeira vermelha no GP de Mônaco de Fórmula 1.

O inglês estava usando uma versão especial, com cores branca e roxa durante o fim de semana em Monte Carlo, inspirado em seu cristal favorito, ametista. Ele iniciou a prova com esta versão.

No entanto, durante a bandeira vermelha que ocorreu quando Mick Schumacher bateu, Hamilton voltou para o capacete ‘tradicional’ de 2022.

A mudança chamou a atenção dos fãs, e a Mercedes explicou as razões por trás da decisão do piloto.

Em um vídeo divulgado pela equipe, Andrew Shovlin – diretor de engenharia – revelou que as mudanças nas condições climáticas foram um fator influente para ele mudar o casco.

“Nessas condições de chuva, muito escuras, no início da corrida, eles estão usando uma viseira clara e isso lhes dá a melhor visibilidade no spray”, disse Shovlin.

"Quando fomos para a corrida no seco, o sol também está muito mais baixo no céu, o final da corrida foi perto das seis da tarde.

"Ele então passou para uma viseira colorida, só porque dá melhor visibilidade, melhor contraste, mas também evita que o sol entre nos olhos."

