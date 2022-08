F1: Sainz acredita em vitória no GP da Hungria; gerenciamento de pneus será importante

Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz, que se diz cada vez mais confortável no F1-75, foi superado por George Russell no fim da classificação, perdendo a pole position do GP da Hungria. Ele largará em segundo e diz estar confiante na vitória, pois a Ferrari tem ritmo.

Sainz acredita que uma boa largada e o gerenciamento de pneus vão ser as chaves para uma boa corrida, ainda mais em uma pista com bastante curvas e poucas retas (com isso, os pneus têm pouco tempo para serem refriados e ficam sob estresse por mais tempo).

O espanhol não escondeu a surpresa em relação ao ritmo da Mercedes. "O ritmo da Mercedes é um pouco desconhecido e nós teremos que ver como será na corrida amanhã. Se nós conseguirmos ultrapassá-los no começo será melhor. Eu acho que vai ser uma corrida emocionante", disse.