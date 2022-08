Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen ainda consegue ver com certo otimismo suas possibilidades para o GP da Hungria de Fórmula 1 deste domingo, mas admite que o problema no motor, que lhe força a sair de 10º amanhã, foi algo "doloroso".

O holandês vinha apresentando um ritmo decente na classificação, mas no Q3 teve um erro na primeira saída, enquanto na segunda uma falha no motor o impediu de entregar uma volta rápida, deixando-o na décima posição, logo à frente do companheiro de Red Bull, Sergio Pérez, eliminado no Q2, enquanto Charles Leclerc sai em terceiro.

"Eu não tinha potência na saída final. Quando eu saí do pitlane, tentamos resolver, mas não teve como. O motor estava funcionando, mas sem rendimento. Isso foi doloroso".

"[Na primeira saída] Eu travei na curva 2, sem ter aderência dianteira. Talvez a volta de saída tenha sido lenta demais. Normalmente a segunda saída é boa, você tem outra chance, mas infelizmente não pudemos fazer a volta".

Questionado se a situação do quali valeria tomar uma punição por troca de motor, Verstappen discordou: "Não, acho que ainda podemos ter um bom resultado. É difícil de passar aqui, mas tudo pode acontecer. Largando em décimo, não acho que vale a pena", brincando ainda que George Russell e a Mercedes precisam fazer um favor a ele amanhã.

Após falar ontem que a Red Bull não teria como disputar contra a Ferrari na Hungria em condições de pista seca, o holandês se disse "positivamente surpreso" pelo ritmo exibido pelo carro hoje.

"Acho que o pessoal aqui e na fábrica trabalhou duro a noite, porque não estávamos felizes. Tivemos mudanças positivas, o carro estava bem melhor para mim. Parecíamos bem competitivos, mesmo no Q2, com pneus usados, sempre estivemos rápidos".

"Eu mal podia esperar pelo Q3, mas aí a primeira saída não aconteceu como esperado. Eu sabia que o ritmo do carro estava ali, mas infelizmente não pudemos mostrar".

"[Amanhã] Deve ser difícil para mim, mas tudo é possível. Acho que em vários domingos já mostramos isso neste ano, mas aqui é difícil de ultrapassar. Temos que manter a paciência".

Q4: Acompanhe aqui o debate sobre o GRID para o GP da HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: