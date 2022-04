Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen levou a melhor na 1ª corrida sprint da temporada de 2022 da Fórmula 1, que aconteceu neste sábado em Ímola. O holandês da Red Bull e o monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, protagonizaram boas disputas na prova que define o grid de largada para o GP da Emilia Romagna no domingo, com Verstappen ultrapassando Leclerc nos estágios finais da sprint.

Sergio Pérez terminou a 'mini corrida' na terceira posição, enquanto Carlos Sainz, que bateu durante o Q3 na sexta-feira e largou em décimo, escalou o pelotão para ficar com a quarta colocação.

Em entrevista após a sprint, Verstappen disse estar "muito feliz" pela disputa limpa contra Leclerc no fim da corrida em Ímola.

"Sim, isso foi muito ruim [o início da prova]. Eu não sei exatamente o que aconteceu ou por que foi tão ruim. Mas depois disso, tivemos que manter a calma. E inicialmente parecia que Charles estava realmente tendo um pouco mais de ritmo. Mas então eu acho que ele ficou sem pneus, e nós podíamos diminuir a diferença e ir para a curva 2", disse o holandês.

"Talvez amanhã possa ser novamente um pouco diferente, mas hoje funcionou estarmos com esse composto. Muito feliz por ter uma corrida sprint limpa no final."

Questionado sobre o que espera do GP da Emilia Romagna, que acontecerá no domingo, Verstappen disse que "pode ser um pouco diferente".

"Vamos ver amanhã. É claro que estou feliz por hoje. Mas eu sei que amanhã, também com outros compostos de pneus entrando em jogo, pode ser um pouco diferente. Mas tivemos um bom dia", concluiu.

