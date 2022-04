Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado a primeira de três corridas sprint da temporada 2022. E na "mini corrida" realizada em Ímola, definindo o grid de largada para o GP da Emilia Romagna deste domingo, tivemos mais uma boa disputa ente Charles Leclerc e Max Verstappen na reta final das 21 voltas, com o holandês levando a melhor.

Sergio Pérez completou o "pódio" da Sprint. Fecharam o top 10 para o grid de largada do domingo: Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Fernando Alonso e Mick Schumacher. Já a Mercedes não conseguiu se recuperar, terminando com ambos os carros fora dos dez primeiros lugares, com George Russell em 11º e Lewis Hamilton em 14º.

As condições climáticas do fim de semana em Ímola representam um desafio a mais para pilotos e equipes. Enquanto na sexta tivemos pista molhada, o TL2, realizado mais cedo neste sábado aconteceu com clima seco. Mas, na chegada ao grid, alguns pilotos já reportavam gotas de chuva na pista.

Lembrando que temos mudanças na sprint de 2021 para 2022. A pontuação foi expandida, com o vencedor levando 8 pontos, o segundo 7, até o oitavo, que leva 1. E diferentemente do ano passado, o vencedor da sprint não fica com a pole position, com esse título ficando com o mais rápido da classificação de sexta.

Mas uma coisa não muda: o resultado final desta prova de 100 quilômetros de extensão, 21 voltas no caso de Ímola, determina o grid de largada para o GP do domingo.

Na volta de apresentação, um susto para a Alpine, com Alonso demorando para sair de sua posição, enquanto as nuvens seguiam pairando sobre o circuito, deixando dúvidas sobre a chuva.

Na largada, Leclerc saiu melhor e foi para a ponta, com Verstappen em segundo e Norris em terceiro, enquanto Magnussen se mantinha em quarto, segurando os ataques de Pérez.

Antes mesmo do final da primeira volta, tivemos o safety car, devido a uma batida de Zhou com o carro da Alfa Romeo no segundo setor da pista. A transmissão mostrou que o chinês teve um toque com Gasly.

Neste momento, Leclerc liderava com Verstappen em segundo, Norris em terceiro, Magnussen e Pérez completando os cinco primeiros, com Sainz em oitavo, Russell em 12º e Hamilton em 15º.

A relargada aconteceu na volta 5 de 21. Em uma saída limpa, Leclerc controlou bem a saída para se manter à frente de Verstappen, enquanto um erro de Alonso permitiu que Sainz atacasse o espanhol pela sétima posição. Na sétima volta, o piloto da Ferrari conseguiu superar o compatriota da Alpine.

Sem ter como segurar a Red Bull, Magnussen perdeu a quarta posição para Pérez no início da oitava volta graças ao DRS, quando a vantagem de Leclerc para Verstappen já superava 1s2.

Quando a corrida passava da metade, no início da 12ª volta, Leclerc já abria 1s4 para Verstappen, tendo Pérez em terceiro, mas a mais de 6s de distância. Norris e Ricciardo fechavam o top 5, enquanto Sainz superava Magnussen para assumir a sexta posição. Já a Mercedes seguia fora da zona de pontos, com Russell em 12º e Hamilton em 14º.

Enquanto Leclerc passava a impressão de fazer uma prova calma, controlando a diferença para Verstappen, na 16ª volta a vantagem começou a cair, se aproximando novamente de 1s e permitindo que o holandês começasse a abrir o DRS na chegada ao 17 giro. Neste momento, Pérez era o terceiro, com Norris em quarto e Sainz em quinto.

Os dois protagonistas da temporada tiveram uma bela disputa nas voltas finais pela vitória da sprint e os oito pontos que podem fazer a diferença na briga pelo título.

No final, Max Verstappen levou a melhor, ultrapassando Charles Leclerc na abertura da penúltima volta para vencer. Sergio Pérez fechou o "pódio" da sprint. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Fernando Alonso e Mick Schumacher.

Já a Mercedes terminou com ambos os carros fora das dez primeiras posições, com George Russell em 11º e Lewis Hamilton em 14º.

A Fórmula 1 volta à pista de Ímola no domingo para o GP da Emilia Romagna, quarta etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

E já anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada em Ímola, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da quarta etapa de 2022. Não perca!

