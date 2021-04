F1: Norris admite que "f**** tudo" na classificação em Ímola

Após ter seu tempo final do Q3 deletado por exceder o limite de pista, o piloto da McLaren na Fórmula 1, Lando Norris, disse que estava "muito irritado consigo mesmo" por perder o terceiro lugar no grid de largada para o GP da Emilia Romagna deste domingo, afirmando que havia "fudido tudo".

Norris foi um dos destaques do sábado em Ímola e na classificação tinha conquistado o terceiro lugar no Q1 e o segundo no Q2. Na última parte, estava a caminho de obter sua melhor posição de largada na categoria, com uma terceira posição após fazer os dois melhores primeiros setores da pista.

Mas com a direção de prova cobrando fortemente os limites de pista nesta etapa, Norris teve seu tempo cancelado por sair com o carro da pista na curva nove e, com isso, acabou com a sétima posição, atrás de Daniel Ricciardo.

Mesmo com uma volta deletada por questão de centímetros, Norris aceitou a culpa pela perda do tempo, admitindo que havia "fudido tudo".

"Sim, estou desapontado, irritado comigo mesmo", disse Norris à Sky Sports F1. "Foi um dia muito bom até então, a equipe foi ótima. O carro estava vivo na classificação".

"Tivemos várias melhoras na sexta, mas naquela volta que eu não podia cometer um erro, eu acabei fudendo com tudo. É o mesmo para todos, então, no final das contas, o erro foi meu".

Apesar de cair para sétimo, Norris disse que ficou feliz com o bom ritmo que a McLaren mostrou em Ímola apesar de um início lento nos treinos de sexta".

"Sim, estou muito feliz", respondeu Norris quando perguntado sobre o potencial da McLaren. "Não com o meu trabalho, mas com a equipe".

"Acho que não começamos o final de semana bem. Sofremos no começo, mas melhoramos muito. E acho que entendemos um pouco mais sobre o funcionamento do carro e como tirar o melhor dele".

"Acho que essa é uma das coisas que aprendemos do Bahrein, quando sofremos. Mudamos para este fim de semana e fizemos um trabalho melhor, menos eu".

