O piloto da Ferrari, Carlos Sainz, irá largar do pit lane no GP de São Paulo da Fórmula 1, devido punição da FIA por ter trocado peças do carro durante parque fechado. O espanhol teve que trocar partes do carro devido forte batida no 'S do Senna' durante Q2 do treino classificatório de Interlagos.

A caótica sessão do quali, que ocorreu no domingo de manhã, contou com cinco batidas e bandeiras vermelhas, incluindo a de Sainz. Para conseguir consertar o carro durante parque fechado, a Scuderia teve que sacrificar posições na largada para reparos e trocas no carro do espanhol.

O documento da FIA explica a punição: "O carro 55 é, portanto, obrigado a iniciar a corrida a partir das boxes, de acordo com o Artigo 40.9 do Regulamento Desportivo da FIA".

Entre os motivos, o espanhol ultrapassou o limite de trocas de peças da unidades de potência: "Foram usados elementos da unidade de potência em número superior ao permitido para a temporada 2024 do campeonato. Isso é uma violação do Artigo 28.2 e incorre em uma penalidade de grid".

Além disso, Sainz também teve que substituir peças da caixa de câmbio do carro da Ferrari, também sofrendo punição por exceder o número de trocas em uma temporada: "Foram usados componentes RNC [Componentes de Número Restrito, ou caixas de câmbio] e componentes auxiliares que excedem o número permitido para a temporada do Campeonato de 2024. Isso é uma violação do Artigo 29.2 e incorre em uma penalidade de grid".

"Como os elementos PU [unidades de potência] e os componentes RNC e auxiliares foram alterados sem a aprovação prévia do Delegado Técnico em Parc Fermé [parque fechado], isso não está de acordo com os Artigos 40.3 e 40.9 do Regulamento Esportivo de Fórmula 1 da FIA", afirma o documento.

NORRIS é POLE no CAOS de INTERLAGOS e tem CHANCE de COLOCAR FOGO no CAMPEONATO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!