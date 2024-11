Após o holandês Max Verstappen, da Red Bull, criticar severamente a demora da direção de prova da Fórmula 1 para interromper a classificação do GP de São Paulo depois da batida do canadense Lance Stroll, da Aston Martin, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) deu a sua versão dos fatos.

A polêmica surgiu com a ira de Verstappen em decorrência dos 40 segundos para tremulação da bandeira vermelha quando do acidente de Stroll, o que fez com que Max fosse prejudicado pelo fato de o piloto taurino posteriormente não ter tempo de abrir outra volta rápida.

Assim, o tricampeão mundial foi eliminado no Q2, no qual ficou em 12º, e larga o GP no Brasil de 17º, já que paga neste domingo uma punição de 5 posições de grid por trocar componentes da sua unidade de potência.

Outras decisões da direção de prova da FIA também fortaleceram a fúria da Red Bull: o fato de que os acidentes de Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin, e Alex Albon, anglo-tailandês da Williams, geraram bandeiras vermelhas imediatas.

O chefe taurino Christian Horner se manifestou à Sky: "Não entendo por que a bandeira vermelha demorou tanto para ser acionada, pois obviamente foi um grande acidente. A curva 3 é uma das curvas mais perigosas do circuito. Demorou 40 segundos para a bandeira vermelha ser acionada e é o segundo dia consecutivo em que tivemos decisões muito tardias, seja um safety car virtual (na sprint de sábado) ou a bandeira vermelha hoje. As outras bandeiras vermelhas foram todas instantâneas".

"Tudo o que você precisa fazer é se concentrar na segurança. Não se trata de deixar os carros terminarem as voltas. Stroll não estava tentando fazer o carro andar novamente. Ele estava fora", seguiu o comandante da Red Bull.

O Motorsport.com apurou que a direção de prova da FIA decidiu esperar um pouco para acionar a bandeira vermelha porque pôde ver nos painéis de Lance que ele ainda estava tentando trazer o carro de volta ao pitlane. Isso porque o canadense queria economizar tempo da Aston no conserto de seu AMR24.

Portanto, Stroll foi instruído por seu engenheiro a tentar trazer seu carro de volta, se possível, sendo informado de que seu motor e suas temperaturas ainda estavam OK. Somente depois que ficou óbvio para a direção de prova que o canadense não conseguiria continuar, devido aos danos na suspensão, e foi decidido dar bandeira vermelha. Mesmo depois da bandeira vermelha, a Aston ainda esperava que Stroll conseguisse levar seu veículo de volta ao pitlane, antes que ele tenha sido obrigado a desligá-lo.

Enquanto Stroll estava parado na área de escape na saída de uma curva em que vários outros pilotos haviam rodado ou batido, a FIA ficou satisfeita em manter as condições de bandeira amarela dupla até aquele momento, porque ela funciona efetivamente como uma bandeira vermelha local, com os pilotos sendo obrigados a reduzir a velocidade e estar preparados para diminuir no local do acidente, e seus tempos de volta arruinados de qualquer maneira.

No caso de Alonso e Albon, os pilotos sofreram batidas muito mais fortes, que levaram até o carro médico a entrar em ação, de modo que ficou imediatamente óbvio para o controle da corrida que uma rápida bandeira vermelha era necessária.

