Alex Albon está oficialmente fora do GP de São Paulo de Fórmula 1. O piloto da Williams bateu forte durante o Q3 da classificação em Interlagos e, por conta da curta janela de intervalo até a corrida, o anglo tailandês não terá seu carro consertado a tempo da prova.

Com a forte chuva que levou a classificação a ser adiada para a manhã deste domingo, as condições climáticas e da pista melhoraram somente quando os carros entraram em ação. O companheiro de equipe de Albon, Franco Colapinto, foi o primeiro a causar uma bandeira vermelha na sessão.

Carlos Sainz causou outra paralisação no Q2, antes do acidente de Lance Stroll ter colocado um fim prematuro à sessão - causando a eliminação precoce do líder do campeonato, Max Verstappen. Fernando Alonso, no Q3 foi o último a bater antes do forte acidente do piloto da Williams acontecer. Na ocasião, Alex era o segundo colocado.

"Imediatamente quando eu apertei o pedal de freio, veio um 'bip' no meu ouvido, o que normalmente significa uma falha, um bloqueio na traseira e veio o grande acidente. Estamos fora da corrida, infelizmente", informou o piloto.

Instado a confirmar se queria dizer se o carro não seria reconstruído a tempo do GP, que foi antecipado para às 12h30 (Brasília), respondeu: "Não, não vai ser preparado."

Piastri é OBRIGADO a DEIXAR Norris vencer sprint! MAX INVESTIGADO e a CONSPIRAÇÃO da vez no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!