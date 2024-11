A chuva que cai sobre Interlagos na manhã deste domingo causou uma nova interrupção na classificação para o GP de São Paulo de Fórmula 1. Agora foi a vez de Carlos Sainz parar no muro no S do Senna, trazendo uma bandeira vermelha no Q2.

O espanhol vinha em volta rápida na segunda parte da classificação para o GP de São Paulo, acabou perdendo o controle e foi parar no muro na saída do S do Senna.

Esta é a segunda bandeira vermelha da sessão, após Franco Colapinto também perder o controle do carro e bater no primeiro setor da pista, mas na Curva do Sol.

A classificação da F1 em São Paulo estava originalmente programada para o sábado, mas acabou sendo adiada para a manhã do domingo por causa da forte chuva que caiu sobre o autódromo de Interlagos.

