Apesar de ter garantido a terceira posição do grid de largada para a corrida em Barcelona de domingo, Carlos Sainz lamentou a performance obtida na sessão classificatória, dizendo que 'não foi o ideal'.

Charles Leclerc foi o mais rápido no sábado (21) e conquistou a pole position para o GP da Espanha da Fórmula 1. O monegasco superou o seu principal rival no campeonato, Max Verstappen, nos momentos finais do Q3. Sainz fechou o top3 e largará ao lado de George Russell.

Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher completaram os 10 primeiros do grid de largada do domingo.

Em entrevista após a classificação, Sainz, que corre em casa, disse que a 'chave' para a corrida de domingo será a largada e o gerenciamento de pneus.

"Tem sido um fim de semana difícil até agora. As condições não têm sido as mais fáceis com o calor, com o vento. Mas hoje conseguimos fazer uma volta decente que nos permite lutar a partir daí amanhã", disse Sainz.

"Acho que a chave será a largada, o gerenciamento de pneus, ver se conseguimos uma boa largada e partir daí. Mas é uma posição decente para começar."

O espanhol da Ferrari lamentou por não ter conseguido tirar uma boa volta no treino classificatório.

"Acho que tudo é possível amanhã. Definitivamente, vamos tentar o nosso melhor para sair na frente e saltar a partir daí, mas não foi a classificação ideal porque não consegui fazer uma boa volta com o pneu usado. Provavelmente falta o pneu novo para amanhã no primeiro stint, mas acho que tudo pode acontecer e vamos tentar o nosso melhor", concluiu.

