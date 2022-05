Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen parecia muito vivo na disputa pela pole position do GP da Espanha de Fórmula 1, mas uma falha em seu carro na última volta lhe custou performance, tendo que se contentar com a segunda posição. E a Red Bull confirmou que o problema do holandês foi no acionamento do DRS.

Com isso, Verstappen largará ao lado de Charles Leclerc, seu rival na luta pelo título em 2022, e aposta nos pneus como um fator importante para a prova do domingo.

"É sempre difícil de dizer, mas não consegui fazer minha última volta. Ou o DRS não abriu ou eu perdi potência. É uma pena, mas estar na primeira fila, olhando para todo o fim de semana até aqui, acho que é um bom feito, mas gostaria de ter feito essa última volta".

"As últimas corridas foram decentes em termos de pneus. Claro, amanhã será muito quente, e essa pista é difícil de passar. Mas veremos. Com sorte, nosso carro será novamente melhor com os pneus, mas é difícil de dizer no momento".

Falando com a Sky Sports F1 após o fim da classificação, o chefe da Red Bull, Christian Horner, confirmou que o problema o holandês foi no acionamento da asa móvel.

"Não foi potência. Foi o DRS que não abriu. Obviamente precisamos entender o que levou a isso, porque abriu na reta oposta e quando ele voltou aos boxes. Mas não acho que tínhamos suficiente para bater a volta de Charles. Foi uma ótima volta dele sob pressão. Mas fico feliz com a primeira fila".

Horner também destacou a importância do gerenciamento de pneus, mas ressaltou um trunfo do monegasco.

"Charles conseguiu manter um jogo novo de pneus macios para amanhã, então estrategicamente isso é interessante. Mas nestas temperaturas, tudo girará em torno de gerenciamento e degradação de pneus. Então será uma corrida interessante".

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona no domingo para o GP da Espanha, sexta etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

