F1: Sainz lidera nova dobradinha da Ferrari em Singapura

A Fórmula 1 colocou novamente seus carros na pista nesta sexta-feira com o segundo treino livre, visando o GP de Singapura, 15ª etapa do campeonato.

Assim como aconteceu no TL1, a Ferrari foi quem dominou as ações em Marina Bay. Desta vez, foi Carlos Sainz que liderou, com 1min32s120, seguido por Charles Leclerc, a 0s018. George Russell foi o terceiro colocado, seguido de Fernando Alonso e Lewis Hamilton, completando o top 5.

A dupla da Red Bull teve desempenho discreto, com Max Verstappen apenas na oitava posição.

O Treino

Nos primeiros minutos, a Ferrari esteve no comando, com Sainz cravando 1min34s150, seguido por Leclerc, a 0s350 do espanhol.

Alonso pulou à frente com quase 10 minutos de sessão, com 1min33s964, mas por pouco tempo, com Sainz e Leclerc reocupando as duas primeiras posições. Todos eles com pneus médios.

A Red Bull aparecia discretamente no primeiro quarto do treino, com Pérez à frente de Verstappen na quarta colocação com o holandês em sexto.

Com 15 minutos, Sainz melhorava ainda mais a sua marca, com 1min33s213. Na sequência, Verstappen quase bateu no muro da curva 13, mas conseguiu reconduzir o carro à pista.

De pneus novos, mas ainda médios, Leclerc assumia a ponta faltando 41 minutos para o fim, com 1min32s974. Tsunoda aparecia surpreendentemente na terceira colocação, a 0s509 do monegasco.

Após breve momento com todos os carros nos boxes, a Ferrari voltou a avançar, desta vez com ambos com pneus macios. Sainz cravou 1min32s120 e Leclerc vinha a 0s018.

Verstappen continuava não frequentando as primeiras posições, no sexto lugar com composto macio.

Os minutos finais viram os pilotos realizarem suas simulações de corrida, confirmando a segunda dobradinha da Ferrari da sexta-feira.

O terceiro treino livre acontece neste sábado, às 6h30. O quali será às 10h. No domingo, o GP de Singapura será às 9h.

Resultado

