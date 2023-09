A AlphaTauri é mais uma equipe a trazer diversas atualizações para o GP de Singapura de Fórmula 1. O pacote, focado em aerodinâmica, inclui uma cobertura do motor revisada e maior, um assoalho modificado além de mudanças no difusor e novas entradas. Para Yuki Tsunoda, a expectativa é que isso ajude a melhorar a estabilidade do carro na traseira, uma grande deficiência do AT04.

Explicando as mudanças, a equipe italiana notou que "trazer adiante a borda do assoalho muda a pressão estática inferior local à borda e ajuda a aumentar o fluxo na parte inferior do assoalho, entre as cercas", acrescentando que "as modificações no difusor aumentam a força do vórtice da borda traseira do assoalho, dando um ganho à carga local com o difusor".

Na traseira, as coberturas da suspensão ganharam um novo perfil, e as entradas do tambor de freio foram desenhadas. Sobre a última mudança, a equipe diz que isso "reduz perdas incidentais na cascata superior da asa traseira, aumentando a carga local".

"A saída revisada também permite que essas asas gerem mais carga ao causar menos bloqueios aerodinâmicos". Além disso, as mudanças na cobertura da suspensão criam "uma interação melhor com a nova geometria do tambor de freio, aumentando a carga local gerada pelos elementos da asa da montagem do tambor".

Tsunoda espera uma melhor na performance que seja evidente durante o fim de semana em Singapura.

"Temos várias atualizações para este GP", disse o piloto. "Diria que estamos esperando um dos maiores pacotes, porque estamos trazendo várias atualizações de aerodinâmica também".

"Essa é a principal parte que estamos trabalhando, porque precisamos melhorar a performance, além de termos algumas coisas no lado mecânico. Mas especialmente na aerodinâmica, espero que isso melhore nossa posição".

