A equipe Mercedes de Fórmula 1 está observando com "interesse" os desdobramentos da ação de Felipe Massa em relação ao campeonato de 2008, em meio a indícios de que a empreitada do brasileiro poderia desencadear uma revisão do resultado de Abu Dhabi em 2021, conforme dito pelo próprio Bernie Ecclestone, ex-chefão da categoria, quando das críticas do dirigente britânico ao piloto do Brasil.

Massa iniciou um processo legal para se sagrar campeão de 2008, após se convencer de que uma conspiração lhe roubou a chance de conquistar a coroa depois do escândalo do 'Crashgate' no GP de Singapura de 2008, conforme o Motorsport.com vem reportando extensivamente.

Em cartas anteriores à ação judicial enviadas à FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e à F1, foi argumentado por parte da equipe jurídica de Massa que a perda do título o prejudicou posteriormente com danos à reputação e perda de ganhos.

Na semana passada, o advogado brasileiro de Massa, Bernardo Viana, disse que acreditava que o caso era 'forte' e que sua missão era anular o resultado de Singapura-2008, o que faria de Felipe o campeão.

Viana disse: "O objetivo é trazer o troféu para casa. Não é uma questão financeira. Para obtermos sucesso, várias medidas serão tomadas com diferentes objetivos, algumas para obter informações e outras para obter declarações. Queremos que tudo o que aconteceu em 2008/2009 venha à tona".

As ações de Massa, ex-Ferrari, ao entrar com uma ação judicial por causa de um campeonato perdido provocaram algumas discussões sobre se um resultado bem-sucedido para ele poderia ou não abrir as portas para que outras decisões polêmicas da FIA na F1 fossem contestadas.

E a mais óbvia é a do campeonato de 2021, que teve uma etapa final controversa em Abu Dhabi, depois da maneira com que a FIA lidou com uma reinicialização tardia da prova pós-safety car, o que abriu a porta para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, superar justamente o mercedista britânico Lewis Hamilton, justamente quem bateu Massa em 2008, na época em que o inglês corria pela McLaren.

Em entrevista no GP de Singapura de 2023, disputado neste fim de semana em Marina Bay, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que está atento ao caso Massa-2008. "É interessante... é interessante acompanhar", disse o austríaco quando questionado pelo Motorsport.com.

"Claramente, não é algo que ninguém esperava. As regras são bem claras na F1. É um caso civil por trás disso. Certamente abriria um precedente, seja ele qual for. Estamos observando de fora com curiosidade."

Instado a esclarecer se isso significaria ou não um possível 'desafio' ao resultado do campeonato mundial de 2021, Wolff respondeu: "A FIA comentou sobre a corrida de 2021 com um comunicado claro (no qual o órgão admitiu erro em Abu Dhabi). Então, por isso estamos vendo com interesse".

Em uma declaração emitida após uma reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA em março de 2022, quando publicou seu relatório sobre os eventos do GP de Abu Dhabi de 2021, a FIA admitiu ter cometido erros,

Naquele momento, os estatutos da FIA declararam que a autoridade máxima que pode tomar uma decisão sobre os assuntos é o Tribunal Internacional de Apelação independente -- e que todas as pessoas envolvidas em um campeonato concordam em obedecer a isso, inclusive a Mercedes.

Se a ação legal de Massa mostrar que as decisões da FIA podem ser contestadas fora da jurisdição do órgão, isso pode ser suficiente para levar a Mercedes a considerar uma nova revisão dos eventos de Abu Dhabi em 2021. Em 2022, ela acabou desistindo de quaisquer contestações.

