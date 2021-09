Nesta semana, uma fala de Carlos Sainz criou polêmica no Brasil, onde ele teria dito que não gostaria de ser como Rubens Barrichello na Fórmula 1. Já em Sochi para o GP da Rússia, o espanhol da Ferrari afirmou ter ficado decepcionado com a repercussão negativa de sua fala, afirmando que houve uma interpretação errada e que respeita muito o brasileiro.

Em entrevista com veículos espanhóis, Sainz foi questionado se ficaria feliz recebendo o mesmo papel de Barrichello com Schumacher, Sainz respondeu: "Claro que não. Quero ser campeão do mundo, é para isso que luto todos os dias. Só o tempo dirá se terei sucesso, mas esta é minha meta".

Nesta quinta, durante os compromissos com a imprensa antes do GP da Rússia, Sainz esclareceu o caso, afirmando que a pergunta inicial era diferente.

"Como sempre com essas coisas, e isso é meio que uma crítica a vocês, eu fui questionado se escolheria entre ser como Barrichello ou ser como Schumacher. Essa foi a questão".

"E eu disse bem, se você me deixar escolher, eu prefiro vencer sete títulos mundiais, o que faz todo sentido. Mas quando você olha para a manchete, me deixou desapontado.

"Sei que vocês não são assim, mas isso mostra que quando uma fonte acaba pegando de outra, acaba surgindo esse tipo de manchete, e todos os brasileiros acabaram me criticando por diminuir o que Rubens fez".

Sainz ainda elogiou o brasileiro, afirmando que tem um bom relacionamento com Barrichello e que respeita muito todos os pilotos, especialmente os que também correram pela Ferrari.

"Primeiro, ele venceu várias corridas, e eu nenhuma. Então não sou uma pessoa para criticar Rubens. Na verdade tenho uma boa amizade com ele, tenho muito respeito por ele. Então você deve imaginar o quão desapontado fiquei quando comecei a ler no Brasil que eu havia dito isso".

"Nunca falo mal sobre outros pilotos, mais ainda quando são pilotos da Ferrari, que venceram corridas com a Ferrari e títulos com a Ferrari".

TELEMETRIA: Veja a 'prévia' do GP da Rússia com engenheiro brasileiro ex-Renault

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: