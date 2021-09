Max Verstappen rebateu a sugestão de seu rival na luta pelo título da Fórmula 1 em 2021, Lewis Hamilton, de que ele teria suas performances impactadas por pressão, afirmando que isso "mostra que ele realmente não me conhece".

Falando nesta quinta (23) antes do GP da Rússia, duas semanas após a segunda batida polêmica entre os dois na temporada, desta vez em Monza, Hamilton disse: "Eu me lembro como era na primeira vez que disputei o título, e as coisas definitivamente se acumulavam".

O piloto da Mercedes disse ainda que, considerando a posição de Verstappen, disputando pela primeira vez um título de F1, sua atitude é de "entender e simpatizar", porque ele "estava passando por várias emoções diferentes [com a McLaren em 2007] e que nem sempre lidou com elas do melhor modo".

Quando questionado pelo Motorsport.com se tinha alguma resposta às palavras de Hamilton em sua coletiva em Sochi, Verstappen respondeu: "Esses comentários apenas mostram que ele realmente não me conhece".

"O que não tem problemas. Eu também não o conheço direito. Mas posso focar apenas em mim mesmo, e gosto bastante de estar na frente. Com sorte, podemos fazer isso por muito tempo".

A ascensão meteórica de Verstappen pelas categorias de acesso significam que ele não chegou a lutar por títulos até então, tendo como melhor resultado um terceiro lugar na Fórmula 3 Europeia em 2014, vencida por Esteban Ocon.

Verstappen estreou na F1 em 2015 com a Toro Rosso, quando tinha apenas 17 anos. Após um ano e quatro corridas da temporada 2016, ele foi promovido para a Red Bull, vencendo o GP da Espanha em sua estreia, graças à relação bélica que se desenvolvia entre Hamilton e Nico Rosberg. Mas apenas em 2021 que ele passou a ter um carro capaz de lutar por títulos.

Quando questionado sobre a particular intensidade de uma luta por título de F1, Verstappen, que foi campeão mundial de kart antes de chegar à F3, disse ao Motorsport.com mais cedo neste ano que, nas fórmulas, "é basicamente o mesmo, você escolhe as batalhas".

O holandês disse que está "bem tranquilo" sobre o novo desafio que enfrenta em 2021.

"Sim, estou tão nervoso que mal consigo dormir", brincou. "É tão horrível lutar por título, eu realmente odeio isso!".

"Não, acho que quem me conhece sabe que fico bem relaxado sobre essas coisas e não me incomodo muito. Estou bem tranquilo, e é a melhor sensação ter um ótimo carro, que te permite lutar por vitórias todos os finais de semana".

"E não importa se você está liderando o campeonato ou não".

