F1 - Sauber: 2025 é um ano de transição, mas temos objetivos

A Sauber está em um momento de transição e há muitas preparações para 2026, quando a Audi entra na Fórmula 1 oficialmente. Embora o foco seja claro na nova gestão, 2025 ainda é um ano importante de testes e preparações para não repetir as dificuldades vistas no passado.

Não é nenhum mistério o fato de a temporada de 2024 da Sauber não ter dado os frutos esperados, especialmente devido às dificuldades em acompanhar o ritmo de seus rivais na frente de desenvolvimento.

Depois das primeiras corridas da temporada, que foram afetadas por problemas nos pit stops, onde havia chances reais de conquistar alguns pontos, a equipe teve dificuldades na frente de atualização.

Isso também se deveu ao fato de que alguns dos recursos alocados para o desenvolvimento foram desviados para resolver os problemas no pit stop. No entanto, isso não quer dizer que a Sauber não tenha trabalhado com grande dedicação nos bastidores para mudar as coisas, definindo uma direção para 2025.

Nas últimas corridas, a suspensão dianteira foi revisada para aumentar a aderência na frente. Foto de: Giorgio Piola

As inovações de 2024 são a base para 2025

As inovações introduzidas durante a parte final da temporada não só possibilitaram dar um claro passo à frente em termos de competitividade, tanto que os primeiros pontos do ano também foram marcados no Catar, mas também estabeleceram a base para o próximo campeonato.

Falando sobre a preparação para a temporada recém-concluída, o diretor da Sauber Racing, Xevi Pujolar, explicou:

"Não se trata do que deu errado, mas do que não tivemos. Não acho que tenha havido nada de errado. Foi apenas um desenvolvimento que chegou tarde ou mais tarde do que queríamos. Os concorrentes encontraram melhorias no início da temporada, enquanto nós chegamos tarde", foram as palavras do engenheiro espanhol, que confirmou o atraso no desenvolvimento.

"Sabíamos quais eram os limites e quais melhorias precisavam ser feitas, mas não é tão fácil encontrar uma maneira de conseguir isso. Isso é algo que também foi visto com as outras equipes".

Detalhe da asa dianteira do Kick Sauber C44 Foto de: Giorgio Piola

De acordo com as estimativas da equipe, o pacote que estreou em Las Vegas deveria ter garantido uma melhoria de cerca de três décimos, ligada principalmente ao novo fundo. Uma estimativa que não estava longe da realidade, porque, de fato, o avanço foi significativo, colocando o C46 no meio do pelotão.

Na verdade, o crescimento já havia começado antes de Las Vegas, porque a Sauber também havia introduzido mudanças mecânicas na suspensão dianteira e nas asas para aumentar a aderência na dianteira, um dos pontos fracos do projeto, mas essas mudanças não estavam relacionadas ao desenvolvimento da parte inferior.

A parte inferior de Las Vegas, que foi modificada ainda mais no Catar, funcionou como esperado e não apenas proporcionou mais downforce, mas também alterou as características de equilíbrio do monoposto, tornando-o mais fácil para os pilotos.

Um aspecto do qual Valtteri Bottas e Zhou Guanyu se queixaram em várias ocasiões durante 2025 foi que o carro era muito complexo de dirigir, às vezes até imprevisível devido à sua sensibilidade excessiva ao vento.

Com o pacote mais recente, a equipe deu um passo à frente e até mesmo o próprio Zhou, que até aquele ponto da temporada havia sofrido mais do que Bottas com o pouco equilíbrio do C46, recuperou mais confiança no carro, tanto que subiu na classificação.

A parte inferior com as novidades que permitiram um salto no final do ano Foto de: Giorgio Piola

"O fundo aumentou a carga e mudou as características aerodinâmicas. E você pode ver que nós também, especialmente com Zhou, éramos bastante sensíveis ao desempenho do carro. Do jeito que o carro está agora, até mesmo Zhou deu um passo à frente", acrescentou Pujolar.

A transferência para a Audi, mas sem desfiguração

No entanto, isso não quer dizer que ainda há muito trabalho a ser feito com vistas a 2025. O carro ainda tem algumas deficiências bastante acentuadas, a começar pela falta de downforce em curvas de alta velocidade, um de seus calcanhares de Aquiles desde o início do ano.

Mesmo no Catar, uma pista com todas as curvas de média-alta velocidade, onde é mais fácil trabalhar na configuração, o C46 fez mais diferença nos dois primeiros setores do que no terceiro, o mais exigente em termos de cargas laterais.

Essa é uma demonstração de que, embora a superfície tenha realmente ajudado a dar um passo à frente nas seções de baixa e média velocidade, na realidade ainda é necessário muito trabalho nas áreas mais rápidas.

Além disso, será fundamental reduzir a sensibilidade do carro aos ventos cruzados com uma plataforma aerodinâmica revisada e a distância do solo, já que isso também costuma ser um fator limitante do desempenho.

Nico Hulkenberg fez sua estreia na Sauber nos testes de Abu Dhabi: ele pode ser um ativo importante Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Embora o diretor técnico James Key tenha prometido mudanças já na apresentação do C46, Pujolar explicou que o carro de 2025 não será revolucionado e que todo o trabalho feito até o final de 2024 será a base para o próximo carro, tendo definido em que direção prosseguir:

"O que fizemos no final de 2024 nos dá confiança, porque agora há uma direção. Vimos como todas as equipes estão lutando para encontrar desempenho extra. Com esses regulamentos, é preciso ter muito cuidado, é fácil cometer erros".

Criando uma mentalidade vencedora para o futuro

Embora a equipe esteja focada em 2026, isso não significa que ela queira repetir a temporada difícil que teve em 2025. Pelo contrário, o objetivo é claramente evitá-la.

Mattia Binotto, em sua primeira apresentação pública em Monza, em sua nova função como gerente de projeto, deixou claro que o estado da equipe e seu desempenho não eram aceitáveis e que ele esperava muito mais.

Desse ponto de vista, falando em Abu Dhabi sobre o que essa equipe precisava para dar um salto quântico, não apenas tecnicamente, mas também humanamente, Binotto enfatizou que concordava com Bottas, que havia explicado como, do seu ponto de vista, a equipe precisava desenvolver uma mentalidade vencedora, já que vinha de anos em que apenas tentava sobreviver a problemas econômicos.

"Concordo plenamente com ele. Na verdade, acho que a equipe esteve em modo de sobrevivência nos últimos dez anos. Então, no final, tratava-se de sobreviver, participar, tentar obter o melhor. Mas ter uma mentalidade vencedora é uma abordagem diferente. Então, definitivamente, há muito o que fazer", disse Binotto.

O gerente do grupo Sauber explicou que o objetivo é criar uma equipe Audi vencedora até 2030: uma meta de longo prazo, construída um passo de cada vez.

Importante lembrar que, a partir de 2025, o brasileiro Gabriel Bortoleto defenderá as cores da Sauber ao lado de Nico Hulkenberg.

