A temporada de 2024 foi uma grande provação para a Red Bull na Fórmula 1, isso porque eles não conseguiram ter o carro dominante que apresentaram em 2023. Apesar de Max Verstappen ter conquistado o quarto título mundial, o time perdeu o Campeonato de Construtores, ficando apenas com a terceira força.

A concorrência ficou com a McLaren e Ferrari, que conseguiram fazer progressos importantes, apesar de Pierre Waché não ache isso muito surpreendente.

"A temporada foi, na verdade, tão desafiadora quanto esperávamos de antemão. Sinceramente, ficamos mais surpresos com o início da temporada e com a diferença que tínhamos. Esperávamos que o ano inteiro fosse como o final da temporada: uma grande luta com os outros. É claro que não esperávamos cair no meio da temporada, mas esperávamos uma grande batalha com as outras equipes".

Os sinais de problemas de equilíbrio se infiltraram cedo

Quando Waché menciona que a Red Bull caiu no meio da temporada, ele aponta para problemas persistentes de equilíbrio, sobre os quais Verstappen também falou.

"Há vários aspectos nessa história. O primeiro aspecto é a correlação. O carro tinha algumas características diferentes das esperadas, especialmente em termos de aerodinâmica".

"Em segundo lugar, havia certos aspectos que não esperávamos que tivessem tanto impacto no desempenho quanto tiveram. Esses aspectos não estavam lá de propósito, mas talvez não tenhamos nos concentrado o suficiente neles. Esses aspectos ainda estavam presentes no final do ano e, portanto, temos que resolvê-los antes de 2025", revelou o diretor técnico durante a entrevista ao Motorsport.com.

Os departamentos técnicos das equipes trabalham com o chamado"mapa de downforce", que mostra quantos pontos de downforce um componente fornece, mas foi justamente nessa área que a teoria não correspondeu à prática.

"Perdemos downforce em algumas partes do mapa. Como resultado, não tivemos um desempenho na pista como esperávamos com base no túnel de vento. Houve falhas nisso. Na pista, foi então um problema de equilíbrio", disse Waché, nomeando os pontos problemáticos.

O fato de que o equilíbrio não era satisfatório foi percebido desde o início, mas nenhuma medida imediata foi tomada. Quando perguntado quando Waché percebeu pela primeira vez os problemas de equilíbrio e se havia algum sinal no Bahrein, a resposta é:

"Acho que percebemos, mas o carro era rápido e não queríamos alterá-lo drasticamente. Quando voltamos para a Europa e fomos desafiados mais pela McLaren, ficou cada vez mais claro que esse era um dos nossos maiores problemas para sermos mais rápidos."

Isso deu à Red Bull a ideia de que o RB20 era potencialmente um carro muito melhor do que o refletido na pista.

"Claramente, ainda tínhamos um potencial que não podíamos explorar por causa de nossos problemas de equilíbrio", disse ele.

Por que voltar à especificação antiga não era uma opção

"Depois de Monza e Austin, melhoramos, mas ainda temos um grande passo a dar para usar todo o potencial. Isso sempre será um compromisso. É preciso reduzir o potencial geral para obter o máximo de desempenho e encontrar um equilíbrio melhor. Mas, para deixar bem claro, o RB20 é mais rápido que o RB19.

"Sob os mesmos regulamentos, o RB19 poderia ter sido um bom carro, o melhor do ano de 2023, mas se o tivéssemos usado em 2024, teríamos sido mais lentos. Isso é algo para se ter em mente".

Voltar a uma especificação antiga - como alguns fãs sugeriram - não foi, portanto, uma solução para a Red Bull.

"Bem, poderíamos ter feito isso", ri Waché. "Mas, em um determinado momento, vimos que, nas mesmas condições e com os mesmos pneus, éramos um segundo mais rápidos do que no ano anterior. Então, você pode voltar [para uma especificação antiga], mas se você for um segundo mais lento, estará na parte de trás do grid em Abu Dhabi. Portanto, essa escolha cabe a nós".

Além disso, Waché argumenta que a velocidade pura no final do ano nem sempre foi ruim.

"No Catar, o carro tinha as mesmas características e conseguimos vencer sozinhos, portanto, naquele circuito, tínhamos o carro mais rápido. O desempenho é sempre relativo aos outros".

Problemas não relacionados à carroceria estilo Mercedes?

Quanto aos problemas de equilíbrio, Verstappen revelou que os fãs não conseguiam ver a causa a olho nu. Waché concorda com essas palavras.

"Eu concordo com isso. É mais sobre o que o carro produz em termos de downforce e alguns aspectos mecânicos. Isso não está na carroceria".

Ainda assim, a carroceria atraiu a atenção no início de 2024, principalmente porque a Red Bull mostrou um carro que tinha semelhanças com o que a Mercedes tentou há alguns anos, por exemplo, o halo de ombros altos (também chamado de gulleys ou bazookas).

A carroceria do RB20 também mudou no último ano, embora o francês de 50 anos diga que isso deve ser considerado separadamente dos problemas de equilíbrio.

"De fato, ela mudou, mas foi porque encontramos desempenho com a carroceria em si. Não foi porque a carroceria anterior não funcionou. Foi um desenvolvimento natural".

A Red Bull trabalhou com dois pacotes diferentes a partir do GP da Hungria, um para alta força descendente, como em Singapura, e outro para baixa força descendente, como em Monza.

"Correto. Isso foi baseado nas descobertas de abril e maio. Era tudo uma questão de eficiência. Um pacote tinha um pouco mais de downforce, mas também um pouco mais de arrasto. Em corridas como a da Hungria, isso foi melhor do que a carroceria antiga, porque ganhamos tempo de volta com ela. Depois disso, o desenvolvimento adicional da carroceria foi para recuperar a eficiência perdida, mas isso não teve nada a ver com o problema".

Isso significa que, de acordo com Waché, duas questões diferentes estavam envolvidas em 2024. A carroceria foi ajustada várias vezes para maximizar a eficiência em cada circuito, mas os problemas de equilíbrio subjacentes (que estavam mais no assoalho e na mecânica, invisíveis para os fãs) continuam sendo a principal questão para 2025 - mesmo após a atualização de Austin.

"Obviamente, tivemos problemas com o equilíbrio e a estabilidade do carro, e realmente precisamos corrigi-los", disse ele.

