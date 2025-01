F1 - Montoya: Demissão de Pérez da Red Bull "não foi amigável"

Ao fim da temporada de 2024, ficou claro que Sergio Pérez não queria sair da Fórmula 1, mas a Red Bull não estava mais tão empenhada em mantê-lo em sua equipe. O clima já parecia tenso e, segundo Juan Pablo Montoya, foi mesmo.

Para o ex-piloto, a equipe não estaria disposta a desembolsar o valor milionário pela rescisão do contrato do mexicano. No entanto, a verdade se provou não ser essa e, no dia 18 de dezembro, as duas partes anunciaram o fim da parceria.

Até o momento, sabe-se que Pérez deve ter um ano sabático e não parece muito inclinado a assinar com nenhuma categoria para 2025. Inclusive, Christian Horner, chefe da Red Bull, já confirmou que o mexicano deve fazer exposições para os taurinos.

Em entrevista ao AS Colombia, Montoya fez questão de ressaltar que a indenização milionária foi um dos pontos de maior discussão e tensão.

"Fiquei muito tempo pensando que não iam se livrar dele porque quando se reunissem com a diretoria e vissem os números, teriam aguentado mais um ano e retirado no final do ano".

"Imagino que o número tivesse que ser muito alto para convencê-lo. A fofoca que ouvi sobre isso é que não foi muito amigável".

