F1 - Vowles: "O mundo não consegue ver" o progresso da Williams

O chefe de equipe da Williams, James Vowles, afirmou que "muitas das coisas realmente positivas" que aconteceram com sua equipe de Fórmula 1 em 2024 foram invisíveis aos olhos do público.

A equipe de Grove passou por uma difícil temporada no ano passado, terminando em nono lugar no campeonato de construtores, com vários acidentes graves de Alex Albon, Logan Sargeant e Franco Colapinto que prejudicaram os resultados e as finanças da equipe.

Vowles, no entanto, está dando continuidade ao processo de reestruturação da equipe, tendo se juntado à Williams no início de 2023. Em uma entrevista ao Motorsport.com, o britânico apontou várias contratações recentes de alto nível que ele espera que sejam recompensadas no futuro.

Entre elas, estão o diretor técnico Pat Fry e o diretor de design Matt Harman, vindo da Alpine, o engenheiro-chefe de ciência da computação Fabrice Moncade, da Ferrari, e o engenheiro-chefe Angelos Tsiaparas, da Red Bull, sendo que este último está atualmente se concentrando no desenvolvimento do próximo FW48, atendendo aos novos regulamentos técnicos para 2026.

"O principal é o seguinte: muitas das partes realmente positivas o mundo não consegue ver", afirmou Vowles.

"Posso andar pelo prédio e ver a excelência que tem um pedigree vencedor de corridas fazendo parte da nossa equipe agora. Posso ver uma mudança no que estamos fazendo com a infraestrutura, a cultura, as pessoas, até mesmo o setor comercial - é simplesmente um mundo diferente".

Membros da equipe Williams Foto de: Williams

"Sempre disse que a jornada é 2023, '24, '25 - [essas temporadas] são apenas progressões e os resultados na pista não refletirão necessariamente as grandes mudanças que estão acontecendo nos bastidores".

"Se acho que o nono lugar reflete totalmente o que conquistamos? Não. Há alguns ganhos tecnológicos muito bons sendo obtidos e há algumas coisas muito boas chegando no futuro. É nisso que meu foco tem se concentrado".

"Se me frustra o fato de estarmos em nono lugar? Sim, com certeza, porque ainda gosto de vir para o fim de semana de corrida e tirar o máximo proveito dele, o que não aconteceu este ano".

"Fomos realmente prejudicados por uma quantidade bastante significativa de atritos. Fomos prejudicados por [nossas] próprias mudanças tecnológicas que produziram um carro que não estava no limite de peso e simplesmente não conseguimos mostrar ao mundo o que podemos fazer".

"E então temos algumas corridas em que as pessoas veem: 'A Williams consegue entrar no Q3 praticamente o tempo todo', mas não estamos conseguindo".

"Isso sempre será motivo de frustração, mas é superado pelas notícias positivas nos bastidores. A única maneira de o mundo realmente ver isso é por meio do progresso que está ocorrendo em 2025, 26 e 27".

O carro danificado de Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A Williams registrou 10 aparições no Q3 na última temporada - oito de Albon e duas de Colapinto -, mas apenas seis pontos conquistados. No entanto, várias outras oportunidades foram perdidas aos sábados.

"Vou me lembrar que estávamos em segundo lugar na classificação do Brasil antes de Alex sofrer um acidente", acrescentou Vowles. "Estávamos lá em cima no potencial do Q3 em Las Vegas com Franco antes de sofrermos um acidente. Odeio ter que voltar sempre para um acidente, mas é a história do ano".

"Temos que lembrar que o ritmo existe, mas não estamos conseguindo cumpri-lo também. E isso é uma equipe. Nunca coloquei qualquer ônus em um indivíduo. Essa é o [problema] fundamental da equipe - não estamos conseguindo fazer tudo juntos. E esse é o segredo por trás disso".

"Precisamos que tudo avance em conjunto. É preciso que a confiabilidade, o design, o desempenho, os motoristas, a estratégia holística, a forma como tudo isso se reúne, para avançar no ritmo certo".

