A Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto, irá leiloar o carro que revelará a pintura da temporada 2025 da Fórmula 1. O modelo estará presente durante o F1 75, evento de lançamento que reunirá as escuderias e seus pilotos em Londres.

O leilão do monoposto será realizado on-line de forma exclusiva, organizado pela F1 Authentics. O carro será um dos primeiros lotes a serem adicionados à plataforma e será aberto em 11 de fevereiro para permitir que os colecionadores façam lances antes do evento.

Todas as 10 equipes exibirão suas 'cores' de 2025 no evento inaugural, que será realizado em 18 de fevereiro para comemorar o 75º aniversário da F1. "Estamos orgulhosos de fortalecer ainda mais nossa parceria com a Sauber, tendo trabalhado com eles por muitos anos", disse Barry Gough, CEO e fundador da Memento Exclusives.

"Este leilão oferecerá aos fãs e colecionadores a oportunidade de possuir um verdadeiro pedaço da história, que será apresentado apenas no evento de abertura na O2 Arena".

'Esta é a primeira vez que todas as dez equipes estarão representadas em um único local, por isso é uma honra poder contribuir para a ressurreição [da história] de um dos carros".

Stefano Battiston, Diretor Comercial da Sauber, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em oferecer aos fãs e colecionadores a oportunidade de possuir uma peça verdadeiramente única da história da F1".

"Foi uma experiência incrível trabalhar com a Memento Exclusives para dar vida a este carro e seu compromisso com os detalhes garante que o carro incorpore a precisão e a habilidade que definem a Fórmula 1".

"Através da F1 Authentics, estamos entusiasmados em lançar este leilão exclusivo, proporcionando uma rara oportunidade para os colecionadores fazerem parte do nosso esporte".

Mal podemos esperar para revelar este carro e a nova pintura na O2 Arena, marcando o início de uma nova e empolgante temporada para a equipe".

A Williams realizará um evento de lançamento em Silverstone no dia 14 de fevereiro, onde veremos o carro 2025 em uma pintura "sob medida" pela primeira vez. A Haas realizará um dia de filmagem com seu carro 2025 dois dias depois, também na pista do GP da Grã-Bretanha.

Após o evento oficial de abertura da temporada de F1 em Londres, a Ferrari apresentará o SF-25 em 19 de fevereiro e o levará para a pista em Fiorano no mesmo dia. A Aston Martin fará sua estreia digital em 23 de fevereiro, um dia antes da Mercedes.

A McLaren, a Alpine e a Sauber ainda não anunciaram publicamente seus planos para o lançamento.

