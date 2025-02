F1 - Marko e Wolff: Por que a disputa entre eles foi esquecida?

Sempre houve chefes de equipe na Fórmula 1 que não gostavam um do outro. Basta pensar em Enzo Ferrari e Colin Chapman, o tradicionalista de um lado e o corajoso inovador do outro. Ferrari considerava Chapman um 'mágico' que construía carros arriscados e pouco confiáveis, enquanto Chapman considerava Ferrari teimoso e retrógrado.

Ou, não faz muito tempo, Ron Dennis e Flavio Briatore, o perfeccionista, às vezes cabeça dura, de um lado, e o playboy com métodos de negócios nada convencionais, do outro. Dennis achava que Briatore era alguém que não entendia muito de tecnologia. Briatore, por sua vez, sempre tirava sarro do pedantismo exagerado de Dennis.

Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, e Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull, também tiveram um relacionamento pessoal bastante reservado durante anos. Diz a lenda que um deles chegou a trocar de assento no ponto mais baixo da 'amizade', quando foram ameaçados de sentar um ao lado do outro na primeira classe em um voo de longa distância.

Mas, no caso dos dois austríacos, isso são águas passadas. Após o final da temporada de 2024 em Abu Dhabi, eles se sentaram em uma mesa com Ernst Hausleitner e Alexander Wurz da ORF e conversaram em um ambiente descontraído sobre o ano que acabara de terminar. Um cenário que dificilmente seria concebível há alguns anos.

"Quando você tem uma rivalidade e realmente tenta vencer com todas as suas armas, é difícil se aproximar", Wolff tenta explicar o relacionamento complicado. Mas, no final, eles voltaram a se unir porque: "Em termos de atitude básica, somos um pequeno grupo de austríacos na Fórmula 1. Com respeito mútuo."

Os pontos de ruptura de um relacionamento complicado

No entanto, esse nem sempre foi o caso, especialmente entre Wolff e Marko. Houve muitos pontos de ruptura nos últimos 15 anos. Por um lado, houve a famosa frase de Wolff de que a Red Bull era "apenas um fabricante de bebidas" em meio à prestigiosa marca automotiva, pela qual Dietrich Mateschitz nunca o perdoou totalmente.

Por outro lado, Marko sempre se deu muito bem com Niki Lauda, que foi o "parceiro de luta" de Toto Wolff na Mercedes até sua morte. Em julho de 2015, no entanto, houve um sério desentendimento entre a Red Bull e Lauda, quando a equipe de Milton Keynes estava procurando um novo parceiro de motor depois de se separar da Renault e estava de olho na Mercedes.

Durante uma reunião entre Lauda e Mateschitz, houve supostamente um aperto de mão, que provavelmente foi entendido pela Red Bull como o fechamento de um acordo para 2016, enquanto Lauda só queria se despedir da reunião com um aperto de mão. Pelo menos foi isso que Bernie Ecclestone disse mais tarde.

De qualquer forma, a parceria entre a Red Bull e a Mercedes não se concretizou e, alguns anos mais tarde, em 2021, o relacionamento se intensificou novamente quando Max Verstappen e Lewis Hamilton lutaram entre si pelo título do campeonato mundial. A temporada e, especialmente, a polêmica final em Abu Dhabi deixaram outras feridas.

Quais feridas a temporada de 2021 deixou para trás

2021, diz Marko, foi "a temporada mais difícil que já vivemos, tanto em termos esportivos quanto psicológicos e em todas as áreas periféricas" - "com um final com o qual estamos satisfeitos e a Mercedes, é claro, de forma alguma. E isso também desperta emoções. Somos apaixonados por esse esporte e isso mexeu com muitas coisas."

Wolff acena com a cabeça e confirma: "Depois veio 2021, onde foi realmente difícil às vezes, onde, é claro, você tem sua percepção e sua perspectiva, e não a outra. E então foi realmente difícil. [...] Sempre houve respeito, mas às vezes tirávamos as luvas e lutávamos com os punhos abertos."

"Mas já somos adultos o suficiente", diz Marko, observando que "aprendemos a conviver e a lidar com as derrotas. Isso nos aproxima novamente como pessoas". Wolff retribui as palavras gentis ao dizer: "Tenho um enorme respeito pelo que Helmut conquistou em sua carreira - como piloto, mas também como o líder de fato da equipe Red Bull".

Uma declaração que também pode ser interpretada como um leve golpe em Christian Horner, que presumivelmente se vê como o líder mais importante da equipe em sua função de chefe. O fato de Wolff indiretamente negar-lhe essa posição prova que a relação Wolff-Horner é menos tranquila do que a relação Wolff-Marko.

Como Horner uniu os dois arquinimigos

O fato de Wolff e Marko terem reencontrado um terreno comum tem muito a ver com o caso Horner, que causou grande impacto nos olhos do público há cerca de um ano, em fevereiro de 2024. Horner foi acusado de assédio sexual por uma funcionária. As implicações das alegações foram manchetes durante meses.

E causaram divisões internas na Red Bull. Embora Horner e Marko sempre tenham parecido harmoniosos do lado de fora, diz-se que grande parte da confiança que existia nos bastidores foi perdida no decorrer do caso. Do lado de fora, parece que Wolff e Marko se tornaram mais próximos porque tinham inimigos e interesses em comum nesse meio tempo.

Wolff não confirma isso diretamente, mas diz: "A morte de Dietrich Mateschitz certamente nos uniu de alguma forma. Mesmo que houvesse rivalidade, ele era um empresário incrível! Os austríacos são unidos, e talvez isso não tenha acontecido na equipe [Red Bull]."

Quando a situação interna da Red Bull ameaçou se agravar completamente, Wolff até fez a Marko a oferta irônica de que ele poderia mudar para a Mercedes como o "novo Niki" - de preferência com Verstappen como piloto. No entanto, tanto Marko quanto Verstappen rejeitaram essa oferta - pelo menos por enquanto.

Marko: "Irmãos de sangue?"

Em uma entrevista com a oe24, gravada em maio de 2024, quando o caso Horner ainda não estava tão resolvido como está hoje, Marko disse: "Não há mais as tensões que tínhamos nos anos anteriores. Ouvi dizer que agora somos irmãos de sangue. Mas isso é claramente um exagero".

"Nesse meio tempo", disse Wolff, "nos tornamos muito mais próximos. Apesar da rivalidade, há valores comuns que defendemos. Com todas as coisas que aconteceram nos últimos meses, percebemos que pensamos da mesma forma." E, acrescenta ele, a questão é "o comportamento de algumas pessoas".

Nessa perspectiva, é provavelmente um grande "crédito" para Horner o fato de que, com Wolff e Marko, os dois provavelmente mais poderosos 'dirigentes' ds Fórmula 1 da Áustria tenham mais uma vez encontrado um comprimento de onda comum. Resta saber se isso vai durar.

