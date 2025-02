Adrian Newey, renomado designer da Fórmula 1 e que irá fazer parte da Aston Martin a partir de março, revelou o processo criativo dos projetos aerodinâmicos dos carros.

O projetista britânico, ao Auto Motor und Sport, disse que ferramentas digitais como o CFD (Computational Fluid Dynamics ou Dinâmica Computacional de Fluídos, em tradução direta), normalmente chamado de testes de túnel de vento virtual, ajuda o processo criativo.

"O que eu acho é que agora, certamente, na aerodinâmica, como o CFD é uma ferramenta excelente em termos de visualização, você pode começar a entender os campos de fluxo com muito mais facilidade do que antigamente", explicou.

Newey também afirma que as ideias para os carros pode surgir em momentos inusitados, como durante uma noite de sono:

"Será necessário examinar o CFD, tentar entender as estruturas de vórtice, as perdas, os campos de pressão e, em seguida, trabalhar em alguns detalhes e algumas ideias. Muitas vezes, fico preso e me afasto, então uma nova ideia pode surgir - irritantemente, às vezes no meio da noite!"

"Eu sempre costumava me levantar [imediatamente] e rabiscar a ideia, mas às vezes me levantava de manhã e [pensava]: 'Que besteira, não valia a pena me levantar e estragar minha noite de sono por isso'. Agora, costumo acordar e pensar: 'Se foi uma boa ideia, ainda vou me lembrar dela pela manhã'".

O designer também afirmou que o sono e outras atividades do cotidiano podem ajudar como um "filtro" inicial de ideias:

"Uso isso agora como uma espécie de filtro de primeira ordem, se preferir. Outros são muito mais de curto prazo, levantar-se, sair para caminhar, tomar um café... Às vezes, acho mais fácil sair e voltar. Ou pode ser no chuveiro, todas as coisas comuns. Essas tendem a ser iterativas".

"As ideias mais iniciais tendem a ser, se preferir, mais livres, mas quase sempre inesperadas - [no] chuveiro, levando os cachorros para passear. O subconsciente nunca deixa de me fascinar... como você pode estar fazendo algo completamente diferente, e então esse tipo de bolha de pensamento aparece".

Apesar do processo criativo pouco ortodoxo, Newey também afirmou que observa os carros dos rivais para entender o objetivo das atualizações das outras equipes:

"Normalmente, é para tentar ver o que as outras pessoas estão fazendo", continuou. "Ocasionalmente, eu levo isso para o pessoal da fábrica e digo: 'Olha, eu notei isso, pode valer a pena copiar - vamos tentar em nosso carro''.

"Outras vezes, eu o uso mais para dizer: 'OK, eles seguiram essa direção, o que eles estavam tentando alcançar?' O que me interessa é o tipo de objetivo que alguém pode estar tentando alcançar, e não os detalhes específicos de como eles o alcançaram", conclui.

ERIC GRANADO EXCLUSIVO: MOTO2 em 2026? Histórias com ROSSI, MÁRQUEZ x BAGNAIA e MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ERIC GRANADO EXCLUSIVO: MOTO2 em 2026? Histórias com ROSSI, MÁRQUEZ x BAGNAIA e MOTOGP no BRASIL

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!