Depois de um desempenho ruim ao longo de 2024 com a Red Bull, a equipe de Fórmula 1 decidiu que era hora de andar em caminhos diferentes e demitir Sergio Pérez para 2025. Porém, a decisão afeta diretamente a organização do GP do México.

Ainda há esperanças de que o mexicano retorne ao grid com a Cadillac em 2026, mas o próprio piloto deixou claro que, pelos próximos seis meses, não pensará no futuro. Neste cenário, Alejandro Soberon confessa que a organização precisará tomar o cuidado de manter o interesse do público no esporte.

O GP do México voltou à programação de forma permanente em 2015 e os fãs criaram uma enorme atmosfera todos os anos, em parte devido à presença de Pérez. Agora que eles não podem mais contar com isso, há uma certa preocupação entre os organizadores da corrida.

"Como organizadores, estamos muito preocupados com o fato de que Sergio Pérez não fará parte do grid da F1", disse Alejandro Soberon, diretor de promoções do GP do México.

"Independentemente disso, estamos procurando maneiras de ampliar nosso relacionamento com o campeonato. Agora podemos oferecer às pessoas um show muito melhor do que há cinco anos e acreditamos que a competição entre os pilotos e a variedade do show são suficientes para manter o interesse dos espectadores".

"Tudo se resume ao marketing e, embora seja sempre melhor se os habitantes locais puderem torcer por alguém, caso isso não seja possível, estamos convencidos de que os fãs ainda encontrarão um herói para torcer".

ERIC GRANADO EXCLUSIVO: MOTO2 em 2026? Histórias com ROSSI, MÁRQUEZ x BAGNAIA e MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ERIC GRANADO EXCLUSIVO: MOTO2 em 2026? Histórias com ROSSI, MÁRQUEZ x BAGNAIA e MOTOGP no BRASIL

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!