A Fórmula 1 disse que monitorará a situação na Rússia "muito de perto" antes do GP planejado para setembro após a invasão à Ucrânia. O país iniciou um grande ataque militar ao vizinho na manhã desta quinta-feira (24), após meses de tensões crescentes, já tendo enviado tropas para duas regiões separatistas no início da semana.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição ao lançar este ataque não provocado à Ucrânia", e que sua nação e aliados "responderiam de forma decisiva".

A crise levou a crescentes dúvidas sobre os principais eventos esportivos da região, incluindo o GP da Rússia, marcado para o Autódromo de Sochi em 25 de setembro.

A F1 divulgou um breve comunicado sobre o assunto, dizendo: "A Fórmula 1 está acompanhando de perto os desenvolvimentos como muitos outros e, neste momento, não tem mais comentários sobre a corrida agendada para setembro."

"Continuaremos a monitorar a situação muito de perto", acrescentou o texto.

A crise fez com que a UEFA adiasse a final da Liga dos Campeões, que terá lugar em São Petersburgo em junho. A entidade que rege o futebol europeu também já adiou um jogo da UEFA Youth League que seria disputado na capital ucraniana, Kiev.

A F1 atualmente tem apenas um piloto russo no grid, Nikita Mazepin, que disse na quarta-feira que estava se concentrando em "esportes, e não política" durante os testes em Barcelona.

"Sempre fui um grande defensor de esportes sem política", disse ele. "Hoje estou em Barcelona, ​​falando da emoção de pilotar o novo carro e de realmente estar envolvido no desenvolvimento dele, vendo as fotos por um ano e depois fisicamente."

“Estou muito feliz por estar em Barcelona e espero que estes três dias sejam mais longos porque é uma experiência agradável."

O GP da Rússia deste ano está programado para ser a última corrida em Sochi antes do evento se mudar para Igora Drive, nos arredores de São Petersburgo, a partir de 2023.

