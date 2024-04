MotoGP: Márquez se recupera e marca primeira pole do ano em Jerez

Neste sábado (27), a MotoGP realizou a classificação do GP da Espanha, em Jerez. A pole position ficou com Marc Márquez, que anotou o tempo de 1:46:773. Essa foi a primeira pole dele no ano e também a primeira dele na Gresini. No início do Q2, o piloto escorregou na pista, que estava úmida, mas conseguiu recuperar e marcar a volta mais rápida.

Em quatro GPs, quatro pilotos diferentes marcaram pole position nessa temporada de 2024 da categoria.

Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Brad Binder e Fabio Di Giannantonio fecharam o top 5 do grid. Pedro Acosta estava em boa volta, mas escapou da pista e ficou apenas em décimo.

A corrida sprint tem a largada prevista para 10h. No domingo, a corrida principal está marcada para acontecer às 9h, horários de Brasília.

Q1

A primeira colocação do Q1 ficou com Franco Morbidelli, que marcou o tempo de 1:47:949. Brad Binder se manteve nas primeiras posições da tabela durante quase toda a sessão. O piloto da KTM foi o segundo. Ele marcou o tempo de 1:47:949.

Q2

Das doze motos disputando a pole position, a número 93 foi a mais rápida. Marc Márquez marcou o tempo de 1:46:773 e foi o mais rápido no Q2, sessão que os pilotos tiveram que enfrentar condições de pista molhada.

O piloto, que está na primeira temporada pela Gresini, estava aprendendo como pilotar a nova moto. Após essa pole, ele provou que está fazendo a lição de casa.

Antes de marcar a volta mais rápida do Q2, no início da sessão, Márquez estava fazendo boa volta, mas acabou escorregando na pista. Ele conseguiu manter a moto no traçado e não caiu.

Diferente de Márquez, Pedro Acosta se deu mal quando perdeu o controle da moto. O novato vinha em uma volta espetacular e tinha chance de ser pole com vantagem estimada em cinco décimos. Mas Acosta acabou escapando da pista no quarto setor. Sem conseguir melhorar o tempo, ele ficou em décimo lugar.

Resultado

