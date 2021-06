Pierre Gasly garantiu que se estivesse na Red Bull poderia apresentar um desempenho "tão bom quanto" Sergio Pérez, enquanto reivindica uma chance de guiar em uma equipe de ponta na Fórmula 1.

O piloto francês fez sua estreia na categoria máxima do automobilismo na parte final da temporada de 2017 com a Toro Rosso (agora AlphaTauri), o que lhe rendeu uma promoção à Red Bull para ocupar o lugar de Daniel Ricciardo em 2019.

No entanto, Gasly não apresentou a performance que os chefes da escuderia austríaca esperavam e foi "mandado" de volta à Toro Rosso com apenas 12 corridas disputadas, nas quais alcançou o quarto lugar como melhor resultado.

O piloto conseguiu recuperar seu desempenho na equipe secundária da Red Bull, garantindo o segundo lugar no GP do Brasil de 2019 e uma vitória espetacular no GP da Itália no ano passado. Em 2021, o piloto da AlphaTauri já subiu ao pódio, com um terceiro lugar no GP do Azerbaijão.

Enquanto espera que seu futuro na categoria seja definido, Gasly disse nesta quinta-feira (24) que seus resultados com a AlphaTauri "no passado seriam recompensados muito rapidamente com um salto para a Red Bull".

"E particularmente, é disso que eu gosto", acrescentou.

“Mas, objetivamente, isso vai acontecer? Depende se a Red Bull está disposta a fazer isso ou não. E é verdade que agora, eu não acho que é o que eles gostam disso. Mas veremos com mais tempo."

Pierre Gasly no rindió en Red Bull como el equipo esperaba en 2019. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Questionado pelo Motorsport.com se o fato de Pérez ter assinado um contrato de apenas uma temporada com a Red Bull lhe deu uma oportunidade para 2022, Gasly respondeu: "Sim, claro. Isso é algo que ainda não está claro. Ao mesmo tempo, ele parece estar tendo um bom desempenho lá."

Em sete corridas disputadas até agora em 2021, o mexicano já conquistou uma vitória, um terceiro lugar e é o terceiro no campeonato de pilotos.

Gasly, no entanto, disse que também poderia obter os resultados que 'Checo' está conseguindo com o RB16B.

“Acho que poderia fazer o mesmo(como Pérez), pelo menos. Mas vamos ver. Não sei o que vai acontecer com a Red Bull no final", disse.

“Eles sabem da minha vontade. Quero lutar pelas primeiras posições. Já tenho três pódios com a AlphaTauri. Sei que se estivesse com o melhor do grid... que é o que eles são, eles estão liderando o campeonato agora, então eu sei o que eu seria capaz de fazer. Mas no momento é muito cedo para pensar sobre isso. E como eu disse, estou me concentrando todos os finais de semana em fazer o meu melhor e espero que, como disse no ano passado, o resultado seja recompensado em algum momento com uma boa chance."

Gasly, que fará 25 anos em julho próximo, insistiu que espera uma oportunidade para mostrar o quanto é capaz, mas que, neste momento, "a única coisa que posso fazer é continuar atuando na pista".

“O que eu quero é um carro competitivo. Estou trabalhando muito para ser um piloto muito completo. E acho que é isso que estou mostrando na pista, estou lutando com a Ferrari, com a McLaren até, de forma consistente, atuando nas classificações e nas corridas, e acho que estou mostrando um potencial muito bom. Ainda há coisas que posso fazer melhor e sempre tento melhorar todos os finais de semana. Mas temos que ver as oportunidades que se apresentarem."

“Porque obviamente eu vejo que as pessoas da minha geração que têm a oportunidade de ir para carros melhores, eu vejo do que eles são capazes. E eu sei do que sou capaz, e obviamente isso é algo que eu quero. Mas, agora, não tenho as respostas e a única coisa que posso fazer é continuar atuando na pista", concluiu.

