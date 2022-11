F1: Sem reserva para 2023, Alpine cogita Ricciardo para a função

Carregar reprodutor de áudio

Após confirmar a contratação de Pierre Gasly junto à AlphaTauri para a Fórmula 1 2023, na qual o francês se juntará ao compatriota Esteban Ocon, a Alpine agora busca um piloto reserva para o ano que vem. E quem surge como opção é o australiano Daniel Ricciardo.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

De saída da McLaren ao fim de 2022, o veterano já guiou pela equipe da Renault entre 2019 e 2020, após longa passagem pela Red Bull, e pode voltar ao time francês na próxima temporada, mantendo-se influente no paddock da categoria máxima do automobilismo mundial.

Ricciardo, porém, também é especulado como reserva da Mercedes e tem seu nome ligado à própria McLaren e até à Red Bull. De qualquer forma, o chefe da Alpine, Otmar Szafnauer, poderia estar cogitando a contratação do australiano para a reserva de Ocon e Gasly.

Jack Doohan, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Entretanto, outro piloto aparece como alternativa para a função: o também australiano Jack Doohan, que pertence à academia da Alpine e foi o maior destaque da marca na Fórmula 2 2022. De todo modo, Szafnauer garantiu que nada está definido e ainda falou sobre Ricciardo.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sem notícia para dar. Podemos confirmar que não foi tomada a decisão sobre o reserva. Temos um Jack promissor, mas ele se concentrará em vencer o campeonato na Fórmula 2 no próximo ano. Esse é o objetivo principal e depois decidiremos como progredimos com ele", iniciou o dirigente.

"Também não falamos claramente com Ricciardo sobre o papel de piloto reserva, mas nenhuma decisão foi tomada ainda", concluiu enigmaticamente o engenheiro romeno-americano, que comanda a Alpine desde o começo de 2022, após longa passagem pela Aston Martin.

