Depois de ter atuado como piloto de testes e desenvolvimento da McLaren na temporada 2019 da Fórmula 1, o brasileiro Sergio Sette Camara anunciou hoje que o acordo chegou ao fim, não renovando com a equipe britância. O piloto divulgou a informação em sua conta no Instagram.

"Hoje encerro o meu ciclo com a equipe McLaren. Desde 2018 eu aprendi muito com todos e ajudei no desenvolvimento do time na última temporada. Sou muito grato por todos os momentos que irei levar para toda a minha carreira!", disse o piloto na publicação.



O acordo entre o piloto e a equipe havia sido anunciado em 2018, durante o GP do Brasil, onde o diretor esportivo Gil de Ferran afirmou estar impressionado com a performance do brasileiro na época.

Para 2020, o destino de Sette Camara vai para um caminho distante da Fórmula 1. O mineiro vai dividir o carro #31 da equipe Carlin na Indy com outro brasileiro, Felipe Nasr, mas até o momento não foi confirmado como que os pilotos vão dividir a temporada.

Já com casa nova

Não foram necessárias nem 24 horas para que Sette Camara divulgasse seu destino na F1. O piloto foi anunciado oficialmente como o novo piloto reserva e de testes das equipes Red Bull e AlphaTauri para a temporada 2020

