Por ser um final de semana com corrida sprint, a Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira a classificação, que definiu o grid de largada para a "corridinha" deste sábado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Ímola. Max Verstappen superou o favoritismo da Ferrari para cravar a pole position, à frente de Charles Leclerc.

Lando Norris foi o terceiro colocado. Completam o top 10: Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Carlos Sainz.

O Sexta-Livre chega para repercutir tudo sobre a classificação da F1 em Ímola e o que rolou na pista, com destaque para as situações distintas de Ferrari, Red Bull e Mercedes. O programa é apresentado por Carlos Costa com comentários de Guilhernme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

