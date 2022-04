F1: Sainz bate no Q2 e interrompe quali chuvoso em Ímola; confira

Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz, da Ferrari, bateu no treino classificatório para o GP da Emilia Romagna, em Ímola. O espanhol perdeu o controle de seu carro em meio à chuva na Itália e bateu na barreira de proteção, levando à interrupção do quali no Q2, parte intermediária das tomadas de tempo da Fórmula 1.

O piloto, porém, tem chance de avançar ao Q3, última parte da sessão qualificatória, uma vez que há previsão de mais chuva em Ímola, de modo que os concorrentes do espanhol devem ter dificuldades para registrar voltas rápidas.

No momento da bandeira vermelha, Sainz aparecia no segundo lugar da tabela de tempos. Entretanto, o companheiro do monegasco Charles Leclerc não conseguirá disputar a pole position, uma vez que sua Ferrari está danificada.

Posições no momento da batida de Sainz Verstappen, Red Bull Sainz, Ferrari Norris, McLaren Perez, Red Bull Leclerc, Ferrari Alonso, Alpine Magnussen, Haas Vettel, Aston Martin Ricciardo, McLaren Bottas, Alfa Romeo

Estão na zona de eliminação:

Russell

Schumacher

Hamilton

Zhou

Stroll

VÍDEO: O assoalho é a parte mais importante do carro de 2022 da Fórmula 1?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - TELEMETRIA: Quem pode parar a Ferrari em Ímola? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: