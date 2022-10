F1: Singapura aponta modificações no circuito

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 enfrentou um problema nos últimos anos que levou até a FIA a repensar uma mudança radical nas regras técnicas que foi finalmente introduzida no início da temporada de 2022 com o retorno do efeito solo pela primeira vez desde o década de 1970.

No entanto, não foram apenas os carros que receberam modificações, mas os circuitos também viram como os organizadores da mais alta categoria do automobilismo optaram por adaptá-los aos novos regulamentos.

Alguns como o Circuito de Barcelona-Catalunha ou a pista Albert Park em Melbourne completaram suas obras para receber a Fórmula 1 com uma configuração que favoreceu as ultrapassagens e, aparentemente, na próxima campanha de 2023, a pista Marina Bay também receberá modificações.

Como aparece no site oficial do GP de Singapura, na seção de compra de ingressos para a marcação do próximo percurso, o circuito verá como uma série de curvas desaparece no terceiro setor para dar lugar a uma reta mais longa. Estas são as curvas que vão do 15 ao 20, duas chicanes consecutivas na zona do túnel que passa por baixo das bancadas, onde os monolugares roçam as paredes à saída da linha.

Desta forma, uma seção lenta desapareceria por uma plana que tornaria o tempo da volta mais rápido, além de fornecer mais um ponto de ultrapassagem, no que seria a nova curva 16, e muito possivelmente adicionariam uma zona DRS que ser complementado com os outros dois do primeiro e segundo setores.

No entanto, um dos pontos mais lembrados do circuito de Marina Bay seria perdido, onde Nelsinho Piquet bateu seu Renault em 2008 no polêmico episódio do Crashgate. Nesse dia, Fernando Alonso aproveitou a estratégia da equipe francesa para assumir a liderança com uma parada antecipada e conquistou a primeira vitória em uma corrida noturna de toda a história da Fórmula 1.

