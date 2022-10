F1: Palou e O'Ward farão TL1 com McLaren nos EUA e Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

A McLaren confirmou que os pilotos da Indy Pato O'Ward e Alex Palou farão suas primeiras corridas na atual Fórmula 1 nos treinos livres nos EUA e em Abu Dhabi.

Palou participará do TL1 no GP dos Estados Unidos, assumindo o carro de Daniel Ricciardo para a sessão de 60 minutos no Circuito das Américas, enquanto O'Ward pilotará o carro de Lando Norris no treino de abertura do GP de Abu Dhabi.

Essas oportunidades seguem os testes de desenvolvimento de pilotos da dupla no MCL35M e cumprem as duas saídas de jovens pilotos da equipe, conforme exigido pelos regulamentos esportivos.

Andreas Seidl, chefe da equipe, disse: “Estamos satisfeitos em dar a Alex e Pato a oportunidade de participar das sessões de treinos livres com a McLaren. Com os grandes sucessos de Alex na IndyCar, será útil para a equipe obter o feedback dele sobre o carro e continuarmos a avaliá-lo como piloto.

“Alex e Pato impressionaram com seus testes recentes em Barcelona e na Áustria e estamos empolgados em oferecer a eles a experiência no MCL36. É uma grande chance para eles mostrarem suas habilidades no cenário global da Fórmula 1, onde o foco será ajudar a equipe a se preparar para o fim de semana de corrida e não nos melhores tempos de volta.”

O'Ward, a estrela titular da McLaren na equipe Arrow McLaren SP, disse: “Mal posso esperar para entrar na pista em Abu Dhabi. Eu me desenvolvi como piloto e me diverti muito testando o carro do ano passado com a equipe, então será uma ótima experiência pilotar o MCL36.”

Palou, o campeão da IndyCar de 2021 que continuará pilotando pela Chip Ganassi Racing no próximo ano, apesar de seus esforços para se transferir para a Arrow McLaren SP, disse: “Estou muito empolgado por fazer minha estreia na F1 no fim de semana. É ótimo estar pilotando nos Estados Unidos na frente de fãs que podem ter me visto correr na IndyCar.

“Tendo pilotado o McLaren MCL35M 2021 em alguns testes agora, mal posso esperar para testar o MCL36. Estou ansioso para ajudar a equipe em sua preparação para o GP dos Estados Unidos de 2022.”

Ambos os pilotos têm quatro vitórias na IndyCar, as duas últimas de O'Ward chegando ao Barber Motorsports Park e Iowa este ano. A defesa do título de Palou parecia estar sem vitórias em 2022, até que ele apresentou, sem dúvida, o desempenho mais dominante da temporada da Indy na final em Laguna Seca.

