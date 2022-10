Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin não terá problemas em lidar com Fernando Alonso na Fórmula 1, desde que seja aberta e honesta com ele, avaliou o novo embaixador da equipe Pedro de la Rosa.

O ex-piloto assinou um novo papel na Aston Martin. Além de ajudar com os compromissos de mídia e marketing, ele também se envolverá no programa de desenvolvimento de jovens pilotos da equipe.

A nova posição do espanhol vem antes da chegada do compatriota Alonso no próximo ano, que está se juntando como substituto do aposentado Sebastian Vettel. Embora Alonso tenha a reputação de ser um capataz duro e difícil de lidar às vezes, de la Rosa acha que a situação não é tão complicada quanto alguns sugeriram.

Tendo trabalhado com Alonso durante períodos juntos na McLaren e na Ferrari, de la Rosa diz que a atitude do veterano é alimentada por um espírito competitivo.

Questionado pela Autosport sobre qual seria seu conselho para a Aston Martin sobre como tratar Alonso, de la Rosa disse: “Não acho que Fernando seja um cara difícil de lidar. Ele é muito genuíno, muito honesto.

“O fato de o inglês não ser sua língua nativa às vezes o torna um pouco duro quando tenta descrever as coisas. Mas ele é muito honesto. E o que ele diz é o que ele sente sobre o carro, sobre a equipe, sobre como ser competitivo.

“Então, contanto que você sempre diga a ele exatamente o que está acontecendo, e qual é a verdade, você nunca terá problemas com ele.

“Mas no momento em que você tentar esconder uma informação ou ele sentir que você está tentando manter alguma informação de lado, você terá problemas. Ele é apenas um indivíduo muito competitivo. Essa é a realidade. Se você for tão competitivo quanto ele, não terá nenhum problema com Fernando.”

De la Rosa não tem dúvidas de que Alonso entregará tudo o que se espera dele, porque está convencido do compromisso que o atual piloto da Alpine tem para ter sucesso na F1.

“Sempre disse que possivelmente existem três pilotos especiais na F1, e não direi quais nomes, mas Fernando sempre esteve lá. Sempre disse que Fernando é um dos melhores pilotos da história da F1, e quando disse isso alguns anos atrás, todos acharam que eu estava louco.

“Mas ainda estou louco porque acho que ele é único e está totalmente motivado: o que também é um detalhe muito, muito, muito importante na vida de um piloto de F1, especialmente quando você chega aos 40 anos.

“Já estive lá com 40 também. Então eu sei um pouco. É por isso que acho que Fernando chega no melhor de seu talento e em seu auge de desempenho.”

Embora de la Rosa tenha se mantido próximo a Alonso, ele diz que seu novo papel não visa que ele seja um canal entre o piloto e o gerenciamento da equipe.

“Estou entrando como embaixador da equipe, e não há planos até agora para atuar como uma ligação entre a equipe e Fernando ou qualquer outro piloto: Lance [Stroll] ou Felipe [Drugovich] ou quem quer que seja.

“A maior diferença nesta função [em comparação com quando eu dirigia] é que não vou me envolver nos aspectos técnicos ou em decisões desse tipo. Isso não faz parte do plano.

“Eu honestamente não sei onde meu papel irá evoluir no futuro. Este é o primeiro capítulo de um livro muito, muito grande, cheio de capítulos e capítulos interessantes.”

