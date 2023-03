Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Aston Martin na Fórmula 1, o canadense Lance Stroll teve problemas com seu modelo AMR23 na volta 18 de um total de 50 no GP da Arábia Saudita, abandonando a prova disputada no circuito de rua de Corniche e causando a entrada do safety car.

Com isso, vários competidores fizeram pit stops para troca de pneus em Jeddah. O líder da prova é o mexicano Sergio Pérez, que largou da pole position. Companheiro de Stroll, o espanhol Fernando Alonso, que chegou a liderar após a largada, está na segunda posição da corrida. Algum tempo após o abandono de Lance, foi confirmado que o problema em seu carro foi relacionado à recuperação de energia.

Grid de largada do GP da Arábia Saudita de F1:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: