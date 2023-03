Carregar reprodutor de áudio

O GP da Arábia Saudita, menos movimentado do que vimos em 2022, viu Sergio Pérez vencer a segunda corrida da temporada 2023 da Fórmula 1 com Max Verstappen em uma bela corrida de recuperação completando a dobradinha para a Red Bull e Fernando Alonso acabou perdendo seu pódio por conta de uma punição aplicada após o fim da corrida. Com isso, o terceiro lugar ficou com George Russell.

Completaram os dez primeiros colocados: George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Kevin Magnussen.

Logo na largada, Fernando Alonso deu o bote de forma rápida e assumiu a ponta após Sergio Pérez 'cochilar' quando as luzes vermelhas se apagaram. Ainda na primeira volta, Lance Stroll conseguiu superar Carlos Sainz e se defendeu da tentativa de retorno do espanhol, ficando com o 4º lugar. Na turma do fundo, Oscar Piastri tocou com Esteban Ocon e teve a asa dianteira danificada.

Antes mesmo de completar três voltas, o espanhol da Aston Martin foi informado da penalização de 5s por ter parado o carro de forma incorreta durante o procedimento de largada. E uma volta depois, o mexicano da Red Bull reassumiu a liderança.

Com oito voltas completada, Max Verstappen, que largou em P15, já estava dentro da zona de pontuação. Pouco depois de 10 voltas feitas, os pilotos começaram a ir para os boxes fazer a primeira troca com Sainz, Leclerc e Stroll - que brigavam por pódio - sendo os primeiros da turma da frente a parar.

Na volta 18, o safety car entrou em cena por conta de Stroll. Pelo rádio, o engenheiro pediu para que ele parasse o carro de forma imediata. Com isso, o canadense abandonou a corrida. A parada fez com que Pérez, Verstappen e Alonso fossem aos boxes.

Na relargada, Verstappen conseguiu se aproximar de vez de George Russell entrando de vez na briga pelo pódio. Uma volta depois da saída do carro de segurança, o holandês ultrapassou o piloto da Mercedes sem dificuldade alguma, fazendo o mesmo com Alonso pouquíssimo tempo depois.

Com pouco mais da metade da prova, Alexander Albon foi até o rádio para dizer que tinha um problema nos freios. O tailandês foi superado por todos e seguiu lentamente para os boxes para abandonar a corrida - enquanto na pista, Hamilton armava o bote para cima do companheiro de equipe, Russell.

Restavam 15 voltas quando Verstappen acusou um problema no semieixo, a mesma peça que o tirou da classificação antes da hora no sábado. Nas cinco voltas finais, as brigas no fim do grid puxaram o foco para si. Norris e Piastri disputavam entre eles a 16ª colocação, enquanto Tsunoda e Magnussen disputavam ferrenhamente a décima posição e o pontinho que ela rende.

