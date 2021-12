Em meio à disputa elétrica entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pela pole position do GP de Abu Dhabi, além da guerra entre Mercedes e Red Bull pelo título da Fórmula 1, Lando Norris conseguiu se colocar no meio de tudo isso, garantindo a terceira posição no grid de largada, em busca de um final de ano melhor para a McLaren.

Norris terminou mais de oito décimos atrás de Verstappen, batendo Sergio Pérez por apenas 0s016. Para o britânico e a McLaren, esse resultado é importante, após uma sequência amarga, que permitiu que o terceiro lugar no Mundial de Construtores escapasse para a Ferrari.

Após a classificação, um surpreso Norris falou do resultado.

"Não sei [de onde veio]! Veio já na primeira saída do Q3. Fiz algumas melhorias, mas também alguns erros. E aí tive uma volta limpa no final. Fui para a pole, mas não funcionou, já que fiquei um pouco atrás. Mas não, foi uma volta boa para o terceiro lugar, uma pequena surpresa".

Questionado sobre o que pode fazer na largada, o britânico brincou que quer ver o que acontece na frente dele.

"Estou um pouco nervoso, porque quero ficar onde estou e assistir o desenrolar das coisas nas primeiras voltas, até mesmo a corrida toda. Também não quero me envolver muito porque pode causar muita polêmica. Então não sei... não sei se vou tentar algo. Me diz aí. Mas vou dar o meu melhor e, se tiver uma chance, vou buscar".

