Neste sábado, a Fórmula 1 decidiu o grid de largada para o GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2021, que coroará Lewis Hamilton ou Max Verstappen. E na derradeira sessão de classificação do ano, o holandês superou o heptacampeão e larga na frente para a decisão do título, mas com as equipes usando estratégias diferentes de pneus: enquanto a Mercedes sairá de médios, a Red Bull vai de macios.

Completam os dez primeiros para o grid de largada da final: Lando Norris, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

Pela primeira vez desde 1974, Hamilton e Verstappen chegam empatados à etapa final do ano. São 369,5 pontos para cada, com o holandês à frente pelo critério de desempate, tendo mais vitórias no ano. Por isso, a matemática do título é simples: será campeão quem cruzar a linha de chegada na frente no domingo. E se o empate persistir no domingo, o título vai para a Red Bull.

Yas Marina passou por alterações no traçado

Enquanto Verstappen liderou o TL1, Hamilton ficou à frente nas outras duas sessões de treinos livres, tendo como melhor tempo do final de semana até então 01min23s274 feito mais cedo neste sábado.

Q1

Dos rivais, apenas Verstappen saiu dos boxes assim que foi iniciada a regressiva de 18 minutos, com Hamilton saindo apenas quando o rival já fazia sua primeira volta rápida.

Após a primeira rodada de tempos, Hamilton já ocupava a ponta com o novo melhor tempo do fim de semana: 01min23s266, ficando 0s101 à frente de Bottas e 0s414 melhor que Verstappen, enquanto Gasly e Tsunoda fechavam o top 5, com Pérez em sexto. Neste momento, todo o grid usava pneus macios, exceto a Ferrari, que apostou nos médios.

Um pino da última curva foi arrancado por Schumacher e após ser acertado por Norris, ficou parado na reta principal e, com isso, a direção de prova acionou a bandeira vermelha, com 06min25s para o fim do Q1. A sessão foi reiniciada logo na sequência.

No final, enquanto Verstappen permaneceu nos boxes após a segunda tentativa, Hamilton voltou à pista para a sua segunda saída. Hamilton melhorou o tempo e terminou na frente com 01min22s845, 0s272 à frente de Bottas, enquanto o holandês ficou em terceiro, 0s477 atrás. Pérez foi o quarto, a 0s505 e Tsunoda o quinto.

Foram eliminados no Q1, garantindo as posições de 16º a 20º, respectivamente: Nicholas Latifi, George Russell, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2

Como é normal na segunda parte da classificação, os ponteiros saíram os pneus médios, buscando fazer um tempo suficiente para passar para o Q3 e ter o melhor composto para a largada do domingo. Saíram com o de faixa amarela as Mercedes, Red Bulls, AlphaTauris, além de Norris e Giovinazzi.

Após a primeira rodada de voltas, Hamilton e Verstappen estavam separados por apenas 0s004, mas a liderança era de Sainz, que havia feito 01min23s174 de macios, 0s017 à frente do heptacampeão. Leclerc era o quarto e Bottas o quinto, com o top 5 separados por apenas 0s072.

Na última saída, Verstappen e Pérez retornaram à pista de macios, enquanto Hamilton, Bottas, Tsunoda e Gasly persistiram nos médios.

No final, a Red Bull confirmou que largará de macios no domingo. Verstappen foi o mais rápido com 01min22s800, tendo Pérez em segundo, Hamilton em terceiro, Sainz em quarto e Leclerc em quinto. Bottas, Norris, Tsunoda, Ocon e Ricciardo fecharam os dez primeiros classificados para o Q3.

Foram eliminados no Q2, garantindo as posições de 11º a 15º, respectivamente: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi e Sebastian Vettel.

Q3

A Red Bull não perdeu tempo e já estava pronta para sair dos boxes assim que foi iniciada a regressiva de 12 minutos para a definição da pole position.

Após a primeira rodada de tempos, Verstappen ocupava a ponta com o melhor tempo do fim de semana, 01min22s108, ficando mais de 0s5 à frente de Hamilton, com Pérez em terceiro e Bottas em quarto.

No final, Max Verstappen garantiu a pole position ao marcar 01min22s109, 0s371 à frente de Hamilton. Completam os dez primeiros para o grid do domingo: Lando Norris, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

A Fórmula 1 volta à pista de Yas Marina no domingo para o GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2021 que coroará Max Verstappen ou Lewis Hamilton como o grande campeão. A largada está marcada para 10h, com transmissão da Band.

E anote aí: assim que acabar a corrida, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, analisando tudo sobre o GP de Abu Dhabi, a decisão pelo título de 2021 e a temporada da F1, com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta. Não perca!

