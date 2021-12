F1: Verstappen sente que Red Bull melhorou carro em Abu Dhabi

Depois de conquistar a pole position para a corrida de domingo no Yas Marina Circuit, Max Verstappen acredita que Red Bull melhorou o seu carro neste final de semana.

Verstappen levou a melhor na classificação para o GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, que aconteceu neste sábado. O holandês da Red Bull superou o rival Lewis Hamilton e largará da posição de honra para a decisão do título na última corrida do ano. Lando Norris completou os três primeiros.

Em entrevista após a sessão classificatória, Verstappen disse que viu uma melhora no seu RB16B em Abu Dhabi e se mostrou ansioso para a corrida de domingo.

"É claro que foi uma sensação incrível. Acho que definitivamente melhoramos o carro de novo na classificação porque até este fim de semana estava um pouco incerto. Mas estou incrivelmente feliz com isso", disse o holandês.

"Quer dizer, isso é claro, o que queríamos. Mas nunca é fácil, especialmente com a performance deles nas últimas corridas, mas sim, agora, estou ansioso para amanhã, porque isso foi o mais importante."

Questionado sobre a estratégia de pneus, já que largará de macios, Verstappen respondeu: "Me senti bem com os dois pneus. Então, é claro, agora à noite, é um pouco mais fresco. Portanto, deve ser um pouco mais fácil para os pneus macios."

"Mas veremos amanhã, é claro, você sabe, é muito importante começar bem. E a partir daí nós apenas tentamos fazer nossa corrida o nosso melhor. E veremos onde vamos parar."

