F1: Susie Wolff é candidata à vaga de chefe de equipe na Williams

A Williams está no mercado em busca de um novo chefe de equipe na Fórmula 1 após a saída de Jost Capito. E a solução pode estar bem mais próxima do que o time de Grove espera. Segundo informações vindas da imprensa europeia, Susie Wolff é uma das candidatas à vaga, o que pode marcar o reencontro da ex-piloto com a equipe.

Capito teve sua saída confirmada no início da semana, junto do diretor técnico FX Demaison, em um anúncio que pegou o paddock de surpresa. Inicialmente, pensava-se que Capito poderia ter assinado com uma nova equipe, mas informações de bastidores afirmam que a decisão partiu da Dorilton Capital, que comprou a Williams em 2020.

Independente, a Williams busca um novo chefe de equipe. Não parecem haver muitos nomes no mercado que possam assumir esse papel. Por isso não tivemos muitos nomes circulando nos últimos dias.

Mas, segundo o Motorsport.nextgen-auto, há um nome sendo seriamente considerado para a vaga: Susie Wolff.

Susie Wolff, CEO, ROKiT Venturi Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

A esposa de Toto Wolff, chefe da Mercedes, possui histórico com a equipe, tendo atuado como pilota de testes e reserva da Williams. Ela é a última mulher a participar de uma sessão oficial da F1, fazendo treinos livres com a equipe britânica nos GPs da Espanha e da Grã-Bretanha em 2015.

Após sua aposentadoria das pistas, Wolff passou para o outro lado da garagem, entrando na área da gestão, assumindo o cargo de chefe da equipe Venturi na Fórmula E, antes de se tornar a CEO da equipe.

Neste período, obteve sucesso, com oito vitórias e dez pódios, além do vice-campeonato de Edoardo Mortara na temporada 2022.

Sua experiência na F1 e em cargos de gestão faz de Susie uma candidata adequada para a vaga, mas ela pode ter obstáculos pela frente. A primeira delas pode ser que Susie não tenha interesse em cumprir todo o calendário de 24 corridas. Toto mesmo já anunciou que não deverá estar presente em todas as provas no próximo ano.

A outra pode ser do lado ético. Não é algo comum ver um casal liderando duas equipes diferentes. Tal acordo pode trazer consigo vários questionamentos do lado político.

